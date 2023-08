"Te voy a extrañar toda la vida": la triste despedida de la mejor amiga de Morena

Rocío es la mejor amiga de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada este miércoles en Buenos Aires por motochorros que intentaron robarle antes de que entrara a la escuela en Lanús. La pequeña le dedicó una despedida y aseguró que “ni ella ni sus amigos dejarán de pedir justicia”.

Hasta el momento hay siete detenidos por el crimen y trascendió que encontraron la moto utilizada en el robo.

Rocío utilizó la red social Instagram para dedicarle unas palabras a su amiga: “Me arrebataron una hermana, nadie me la devuelve. Te juro que todos vamos a hacer justicia por vos, More”, escribió.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Descansá en paz More, eras como mi hermana. Te perdí, te perdí y no te vuelvo a encontrar. Te arrebataron la vida por un celular en la esquina de la escuela, mi amor”, se lamentó y aseguró que a partir del trágico suceso la vida no va a ser la misma: “Sin vos no puedo vivir, me hacés mucha falta”.

En otro posteo apuntó contra los presuntos culpables del crimen y le prometió a su amiga que “no iba a parar ni ella, ni el resto de sus amigos y familiares de pedir Justicia”. “Te voy a extrañar todos los días y toda la vida. Ya se va a hacer Justicia”, destacó en una de las últimas historias que posteó en su Instagram.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?