¡Sorpresa!: Camila Homs que fue a ver a Coldplay y justo subió a cantar Tini Stoessel

Coldplay es furor en Argentina y nadie se quiere perder sus impresionantes shows, ni siquiera los famosos. Y ese fue el caso de Camila Homs, quien decidió asistir justo en el quinto show donde se presentó como artista invitada Tini Stoessel, la actual pareja de Rodrigo De Paul.

La ex pareja del futbolista fue este martes acompañada de su novio Carlos Benvenuto. Y tras los rumores sobre una supuesta crisis, se mostraron más enamorados que nunca. La participación de Tini sorprendió a todos ya que, hasta último momento, nadie sabía sobre la presencia de la intérprete de “Miénteme”, de hecho, la noticia trascendió luego de que algunas personas que estaban haciendo la fila para entrar escucharan que estaban haciendo prueba de sonido horas antes.

En tanto, la modelo fue captada por el periodista Gustavo Méndez, que la filmó cuando se retiraba de la cancha de River, de la mano con su pareja. “Camila Homs y su novio a la salida del show de Coldplay, donde cantó Tini ´Carne y hueso´ con Chris Martin”, detalló en sus historias de Instagram.

El cantante de Coldplay compró una guitarra en un local de Capital y brindó un pequeño show

Además de entonar su canción, Stoessel también interpretó “Let Somebody Go”, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco "Music of the Spheres".

Quien expuso a la modelo fue el periodista Gustavo Mendez, que le tomó una fotografía infraganti a Cami y Charlie y escribió: “Homs y su novio a la salida del show de Coldplay donde Tini cantó ‘Carne y Hueso’ con Chris Martin”.

“Una que la habrá pasado bien en el recital es Cami Homs…”, ironizaron en Twitter, y otros usuarios dejaron sus comentarios por la situación: “Karma”, “no puede ser real”, “pobre piba, de las diez fechas justo tuvo que ir a esa”.