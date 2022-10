El cantante chubutense Yhosva Montoya no cantará junto a Soledad en el Movistar Arena por un problema de salud, según informó él mismo a través de sus redes sociales este sábado, día de su cumpleaños.

“A través de este video, el día de mi cumpleaños y con mucha tristeza les quiero contar que no voy a poder estar presente hoy en el Movistar Arena con la Sole .Por cuestiones de salud me recomiendan los médicos no viajar y además quiero ser responsable en estas cuestiones y no exponer a nadie a un contagio de mi gripe y alergia”, explicó el joven.

“Estoy con mucha tos y es mejor descansar la garganta -agregó-. Hoy era un día para celebrar arriba del escenario con todos ustedes, pero se que no va a faltar oportunidad”.

“Gracias realmente muchas gracias y disculpen mi ausencia 🙏🏼 los y las quiero!”, agregó Montoya.

