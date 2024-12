"Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar": la dura advertencia de Ángela Leiva en televisión

Lamentablemente no es nueva la situación de hostigamiento y violencia de género que denuncia la cantante Ángela Leiva, por parte de su ex pareja y ex mánager, Mariano Zelaya.

"Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento", escribió la artista el viernes pasado en un contundente comunicado.

Sin embargo, este lunes, en el programa “Cortá por Lozano”, emitido por Telefé, la joven cantante brindó una dura advertencia sobre su vida. “Yo estoy segura de que él está obsesionado conmigo lamentablemente, y el mensaje que yo vengo a dejar acá hoy -que agradezco el espacio Vero- me hubiese encantado venir a contarte que saqué mi álbum ‘15 años’, por mis quince años de carrera, donde regrabé estas canciones. Pero me tengo que sentar acá en tu diván y decir que 'Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar”, fue el duro testimonio de Leiva en una entrevista con Verónica Lozano.

“Solamento eso voy a decir”, agregó conmovida. Y continuó, “él hizo más cosas durante todos estos años. Yo en el 2019 me senté por primera vez en la tele a contar mi historia, lo que me estaba pasando con él, que fue en el programa de Moria. Había recibido amenazas en mi teléfono, donde decían que si yo iba a hacer un show en Rosario, que ni siquiera vaya porque el trabajo ya estaba pago”, recordó la cantante.