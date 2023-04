La celebración del amor y la amistad tiene sus días: el 14 de febrero y el 20 de julio en Argentina. Pero también hay días que suelen celebrarse y que a veces pueden ser un poco "insólitos".

Por eso, no es raro encontrarse con el 14 de abril. ¿Qué se celebra? El Día del Ex Esposo/a, conocido en inglés como "National Ex Spouse Day".

Quizás suene poco lógico recordar a alguien que quizás se haya ido de nuestras vidas, ya sea bien o mal, sin embargo, para algunos puede seguir siendo importante.

Este día fue creado en 1988 como una forma para que las personas que han pasado por un divorcio o una separación se centren en los aspectos positivos de su relación anterior, en lugar de detenerse en los recuerdos negativos, según pública la página estadounidense National Calendary.

Y en el último tiempo se ha convertido en una oportunidad para saludar a aquel ex, con quien aún se mantiene una buena relación, aunque sean pocos los casos en los que esto suele ocurrir.

TRAS LA PANDEMIA, SE REGISTRÓ LA TASA MÁS ALTA DE DIVORCIOS DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN ARGENTINA

La abogada especialista en Derecho de Familia, Ana Rosenfeld, expuso que "la pandemia influyó en todo: hubo cambios culturales, sociales, económicos y del funcionamiento de lo que era una pareja" y añadió que "hubo mucha violencia y pelea cotidiana que terminó generando separaciones".

"Antes era levantarse, irse a laburar y volver a la noche para cenar y dormir. Esto de estar conviviendo todos las 24 horas generó un cambio en el ser humano, en el pensamiento y en los valores, e hizo que se pierda la tolerancia", manifestó dijo en una entrevista con Télam, en junio de 2022.

Apuntó después que "no todos tuvieron la suerte de tener una economía estable, por lo que se generaron problemas de trabajo y dificultades económicas, lo que inevitablemente genera tensiones en la pareja" y pidió contemplar que "eso se suma a que los chicos no iban al colegio y muchas veces hay pocos ámbitos para hacer zoom de trabajo y escolares".

"Todo eso pudo haber generado un desequilibrio emocional en los cónyuges, que produjo un incremento de los divorcios", estimó Rosenfeld y resaltó: "Yo veo la vida privada de la gente y cada vez son más las consultas por divorcios o por finalización de concubinatos. Es impresionante, pasó la pandemia y dejó un boom".