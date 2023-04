La gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), Ivana Papaianni, dijo que la mayor morosidad se dan en viviendas entregadas hace más de 12 años.

“La cartera de recuperación de morosidad está en el orden del 56%. No superamos el 60% de recuperación del total de las viviendas que tenemos al cobro. Las cuotas con mayor morosidad no son de los últimos adjudicatarios sino los más antiguos, que tienen cuotas irrisorias de $ 1.500”, indicó, según detalló Jornada este sábado.

Usurpaciones en Comodoro

Papaiani se refirió además a las usurpaciones de terrenos en Comodoro. Manifestó que “la Municipalidad tiene la potestad en la resolución como Policía en conflictos como una toma. Hemos intervenido con el diálogo, trabajando como equipo para llevar adelante urbanizaciones como viviendas y complejos habitacionales como los que se están haciendo”, manifestó.

Semana Santa: habrá operativos de prevención en todo Chubut

“Decir que no estamos presentes en la toma es no entender la potestad que tenemos. El Instituto tiene que dar soluciones, no sólo con tierras fiscales sino con las gestiones con el Gobierno nacional que también tiene presencia en Comodoro”, agregó Papaianni.

Urbanización y centro de Día para adultos mayores

La gerenta del IPV resaltó además el avance de la urbanización de 128 lotes en Fracción 14 y 15 y de 32 viviendas adicionales que tendrán características especiales por ser el único Centro de Día destinado a adultos mayores. “Este complejo tendrá pileta de natación, aguas orgánicas y espacios para compartir”.

Dijo que el plan en Fracción 14 y 15 responde a un acuerdo con la municipalidad en el marco de una serie de compensaciones.

Al respecto, precisó: “Recibimos esas tierras para urbanizar con muchas obras complementarias debido a una topografía poco amigable; con un aterrazamiento de los terrenos y teniendo que llevar muros de contención para poder después, construir las viviendas”, precisó.

Recordaron la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los asientos delanteros y traseros

Respecto a la demanda habitacional en Chubut, remarcó: “Debemos entender que la problemática es cuantiosa, es delicada y que debe tenerse mucho respeto para no generar falsas expectativas en los vecinos”.

Sobre los planes de viviendas en Comodoro, dijo: “La expectativa siempre es de carácter inmediato pero son obras que nos van a trascender. Estamos haciendo un barrio en Próspero Palazzo y hemos terminado una urbanización de más de 600 unidades para entidades intermedias”.

“Es la primera vez que esta gestión tiene tierras fiscales para la alta demanda. Hay quienes nos critican el tiempo que esperan una respuesta habitacional y entendemos que hemos entregado muchas viviendas conveniadas a vecinos”, resaltó.

Aclaró que avanzan en ordenar los registros con el cruce de datos con los municipios. “Queremos ser responsables de que estamos entregando una única vivienda que como establece el decreto, mediante un sorteo priorizando a quienes tienen más de diez años de antigüedad; en menor escala los que tienen entre 5 y 9 años y en menor escala para los que tienen menos de cinco años de inscriptos”, indicó Papaianni.

Aerolíneas Argentinas suma más de 60 nuevas frecuencias en todo el país

“Esta metodología ya la implementamos el año pasado en el Valle y en Esquel. Corremos atrás de la demanda, no nos van a hacer bajar los brazos en escenarios que no son fáciles para gestionar, ratificando que la respuesta habitacional es una prioridad”.

En cuanto al padrón reconoció más de nueve mil inscriptos en la ciudad petrolera y aclaró que solamente el 30$ se han acercado a actualizar padrones.

“Comodoro responde a corrientes migratorias por lo que se estableció que los potenciales adjudicatarios deben tener actualizado su registro de inscripción. Los grupos familiares aumentan o se disuelven, independientemente que nuestra tarea es realizar relevamientos sociales. Quienes actualicen padrones podrán participar de los sorteos en futuras adjudicaciones”, resumió.

Rawson: entregaron 95 viviendas y cinco lotes con servicios para familias de Puerto Madryn

Lotes disponibles para viviendas

La gerenta del IPV enumeró la cantidad de lotes fiscales disponibles para viviendas y precisó: “Tenemos 228 más 109 que nos fueron cedidos. Estamos trabajando en un proyecto para los mismos. Compensar tierras no es una tarea fácil”, admitió Papaianni.

Además, planteó la decisión de investigar aquellos casos denunciados por no ocupar las viviendas del IPV. “Siempre decimos que las viviendas no se pueden alquilar y en caso de mudanza por traslado o ante un tema de salud, debe gestionarse ante el IPV”, recordó.