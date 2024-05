El dólar pierde frente a la inflación y también contra el plazo fijo, cada vez más bajo

La nueva reducción de la tasa dispuesta por el Banco Central, que llevó el rendimiento de los plazos fijos a una franja de entre el 40 y 45% anual, volvió a desalentar el ahorro a través de este tipo de instrumento. Aunque el gobierno apuesta a nuevas bajas de la inflación, la tasa representa casi un tercio del índice de precios esperado para abril, lo que abre interrogantes respecto de si podría haber nuevas presiones sobre el dólar.

"La reducción en la tasa de política monetaria y la normalización de los esquemas de encajes bancarios comparten un objetivo en común en la absorción de los excedentes de liquidez resultantes del financiamiento monetario del déficit fiscal acumulado durante los últimos años", dijo el Banco Central, a través de un comunicado.

El BCRA volvió a bajar la tasa de interés del plazo fijo y billeteras virtuales: ¿De cuánto será?

Con estos nuevos valores, el rendimiento de un plazo fijo por mes se ubicaría entre el 3,3% y el 3,75%, dependiendo del banco, ya que ahora no existe un mínimo garantizado y cada entidad puede ofrecer la tasa que crea más conveniente.

Frente a una inflación que en abril habrá cerrado en alrededor del 9%, según las proyecciones optimistas del gobierno y algunas consultoras, el rendimiento continúa perdiendo fuertemente frente a la inflación. Pero tampoco el dólar garantizaría hoy un mejor resultado, a juzgar por la evolución desde principios de año.

La tasa de interés se encuentra cerca de volver a niveles del 2022, cuando arrancaba enero elevándose a un 39%, luego de haber permanecido estable en un 37% desde el 2020, a causa de la recesión del año de la pandemia.

Una actividad con miles de empleos y casi U$$600 M de exportación: La pesca de Chubut ante los desafíos del cambio en la demanda internacional

EN QUÉ SUGIERE INVERTIR UN ‘GURÚ’ DEL MERCADO

Con esta medida, los ahorristas se ven obligados a buscar otro tipo de instrumentos que aseguran mejores rendimientos, aunque requieren apelar a algún tipo de asesoramiento para elegir la mejor opción, ya sea en un banco de confianza o en alguno de los brókeres que hoy se dedican a este tipo de actividad financiera, a través de aplicaciones de fácil acceso y configuración en el teléfono celular.

Según el asesor financiero Salvador Di Stéfano, hay instrumentos como el bono TX 26 o el TX28, que son instrumentos creados por el tesoro nacional, que ajustan por CER (inflación) y tuvieron rendimientos del orden del 101 y 117%, respectivamente, desde la asunción de Javier Milei.

“Estos instrumentos te protegieron contra la inflación”, dijo el reconocido ‘gurú’, quien advirtió, por otra parte, que el dólar seguirá planchado. El MEP, dijo el analista, tuvo una variación de sólo un 3% desde diciembre.

¿A cuánto cerró el dólar "blue" en el cierre de semana?

"No vemos posibilidades que bajo el esquema actual tengamos un recorrido alcista en el dólar, daría la impresión que el dólar mayorista seguirá ajustando a una tasa del 2,2% mensual, la tasa implícita del dólar futuro se ubica en el 57,5% anual con lo cual no esperamos sorpresas por este lado", dijo Di Stéfano, en uno de sus últimos informes.

Y reiteró que los bonos ajustados por inflación, pese a la expectativa de que ésta continúe bajando, “siguen siendo una muy buena opción”.

La postura de Di Stéfano en contra del ‘canuto’ en dólares como forma de ahorro es reiterada en sus distintos informes y apariciones públicas: “si tenías 100.000 dólares guardados desde diciembre y en lugar de invertirlos en bonos con buenos rendimientos te quedaste con los dólares bajo el cochón, te perdiste un ‘Cronos’, que es el auto más vendido del país”, dijo en una reciente entrevista, para reflejar la magnitud del rendimiento que hubiera brindado esa cantidad de dinero invertido en los instrumentos que él sugiere explorar.

Alternativas para hacer crecer tus ahorros en dólares de forma automática y segura

QUÉ PASÓ CON EL DÓLAR Y LOS DICHOS DE UN EXPERTO: “EL GOBIERNO SE QUIERE COMPRAR UNA CORRIDITA CAMBIARIA”

El dólar blue mantiene su habitual calma de los últimos meses, en línea con la evolución de sus ‘hermanos financieros’, es decir el Contado con Liquidación y el MEP. Si se considera lo que pasó con el blue en el último mes, tuvo una variación de sólo un 3,5%, ya que el 3 de abril cotizaba a $1005 y este viernes abrió en $1040.

Si se compara contra el primer día hábil del año, el panorama es prácticamente idéntico, ya que también el 1 de enero abría a $1.005, para escalar hasta el máximo de $1.255 el 24 de enero y bajar desde ese punto, hasta perforar el piso de los mil pesos a principios de marzo.

Ahora bien, el movimiento del Banco Central el último jueves, que significó una segunda reducción de tasas en pocos días (la segunda en una semana y la cuarta en menos de 60 días), llevó a algunos economistas a advertir que esto podría provocar un movimiento funcional al gobierno.

Milei aclaró que no hay atraso cambiario y detalló cinco puntos claves de su gestión económica

De acuerdo con esa perspectiva de análisis, el total desaliento al ahorro en pesos podría provocar algún grado de presión adicional sobre los dólares paralelos, con un cierto grado de tensión que podría derivar en un movimiento de suba leve en la cotización.

De ser correcto ese razonamiento, el gobierno no haría nada para impedirlo, ya que sería una ‘mini corrida’ de efectos controlados. Esto tiene que ver con la búsqueda de que los exportadores empiecen a liquidar sus ventas de soja en mayor volumen, ya que están a la espera de un tipo de cambio más alto.

Cae la tasa de interés, el plazo fijo pierde mucho frente a la inflación y el dólar está quieto: ¿en qué sugieren invertir los expertos?

“El gobierno se quiere comprar una corridita cambiaria -dijo el economista Leandro Ziccarelli, en su podcast ‘FMI’ -. Tiene el problema de la (cosecha) gruesa, no entra porque quieren un mayor cambio oficial”.

Como el gobierno de Milei no prevé acelerar, al menos por ahora, la devaluación mensual del peso, a un ritmo de sólo 2%, a partir de la suba de los dólares paralelos habría una mejora indirecta en la liquidación de exportaciones. Como ésta se hace considerando un 80% del tipo de cambio oficial y 20% el CCL, la suba en la cotización de este último terminaría reportando un mejor resultado a la hora de liquidar.

“Si el paralelo sube, van a liquidar -dijo Zicarelli-. El contado con liquidación ya está subiendo un poquito, entonces ahora no va a tocar el oficial, el gobierno dice ‘no puedo quedar como un boludo, no me quemés’. Vamos a dejar correr un poquito el contado con liquidación, vamos a bajar la tasa”.

Bajó la tasa de interés: cuánto pagan los plazos fijos de los principales bancos y las billeteras virtuales

Si es correcto ese análisis, entonces, habría que esperar una suba en los dólares paralelos en los próximos días.

¿Buen momento para comprar? Todo depende de la posición que se ocupe. Si alguien tiene un excedente en pesos, podría confiar en la mirada de Ziccarelli y adquirir algunos ‘verdes’, a la espera de una suba en su cotización, que si bien no debería ser muy elevada (lo contrario sería un nuevo ‘desbande’ inflacionario) serviría para hacer una leve diferencia.

Si se está en posesión de dólares ahorro y se requiere afrontar gastos u obligaciones, para el otro analista mencionado en este informe, Salvador Di Stéfano, cualquier señal de suba “sería una oportunidad para vender” y obtener esa ventaja circunstancial.