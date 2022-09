"No la llamaría por teléfono": Florencia Peña salió al cruce y le respondió a Erica Rivas

Luego de que Érica Rivas asegure que no irá a ver la obra de Casados Con Hijos porque se sentiría muy triste por no formar parte del proyecto, Florencia Peña se refirió al tema.

“Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos mucho que no haya había acuerdo. Nosotros hicimos mucho para que estuviera. Yo me sentí mal porque hubo un momento en el cual parecía que a nosotros no nos importaba nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor”, inició.

“Cuando ella empezó a hablar en distintos lugares, yo sentí como que Érica nos puso en el lugar de que no entendíamos nada y que no estábamos deconstruidos. Que la única deconstruida era ella y que a nosotros nos daba igual lo que hiciéramos y no es así”, agregó.

“Casados con hijos es una crítica per sé. Una crítica al machismo, no es una serie literal. Justamente el personaje de María Elena era el personaje feminista, que lo bajaba a tierra a Pepe (Argento) y le mostraba su machirulaje”, remarcó.

Polémica de Casados con hijos: Florencia Peña le respondió a Erica Rivas por las diferencias de opinión

"Hoy no la llamaría, ahora no. Me parece que tiene que pasar un poco más de tiempo. Igual no me parece que nos tengamos que llamar. Pero sí puedo decir que no estoy de acuerdo con ella, y que eso no nos hace enemigas. Yo trabajaría de nuevo con ella porque es una actriz bárbara”, cerró.