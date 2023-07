El conductor de TN Central, sorprendió este martes a su público al contar cómo descubrió una infidelidad de su ex pareja.

El conductor declaró que “ya no cree en el amor” debido a la situación que vivió.

“Salió, tiró la media con la llave y ahí se armó el despelote, año 2005. Me quedé ahí esperando hasta que terminaron de hacer las cosas chanchas”, comenzó contando el conductor de TN.

Y siguió: “Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta y me quedé esperando. Alguien que no era yo, tocó timbre, se asomaron, tiraron la media con la llave, la persona entró, dos más dos es cuatro”.

“Yo sabía cómo eran los tiempos, que luces se prendías y se apagaban. Y bueno, para denunciar hay que esperar las pruebas. Después me volví llorando, no creo en el amor, me han engañado muchas veces”, cerró Mario Massacceci.

Sehinkman volvió a tomar la palabra y expresó: “No caía una media, caía un puñal”. En la misma línea, Mario Massaccesi se acordó de lo que sintió al ver todo esto y soltó: “Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces”.

Además, aseguró que tiene un sentido para darse cuenta de algunos indicios antes de hallar el problema: “Hay una intuición, como la tienen las madres. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando. Si tenés la firme convicción y además la podés comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa”.