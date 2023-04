"Me sacaron las ganas de vivir": el doloroso testimonio de la viuda del colectivero asesinado

En declaraciones con los medios televisivos, la viuda de Daniel Barrientos contó que su marido estaba por obtener la jubilación. Solo esperaban la contestación de Anses. “Queríamos viajar, comprar nuestra casa, vivir lo que nos quedaba, poner un negocio”. “Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos”, señaló con gran tristeza.

“Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando, y no me contestó más”, contó la mujer, y agregó: “Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo”.

Asimismo, Andrea dio algunos detalles sobre cómo supo de la muerte de su marido: “Me enteré por gente de la empresa que lo habían matado”, indicó. La viuda describió a su marido como “una excelente persona”, y solo pidió “Justicia” y expresó: “Esto no puede seguir pasando”.

Andrea Barrientos, dijo: “Hoy le tocó a la persona que más amo en la vida, pero hay muchos compañeros que pasan por lo mismo”. Por otra parte, la viuda prefirió no referirse a los incidentes en los que fue agredido el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Al momento de comentar algunos detalles sobre el trabajo de su marido, la mujer aseguró: “Todos los recorridos que hacía eran muy peligrosos”. “ no tenía cámara de seguridad”, indicó, sobre uno de los reclamos efectuados los por chóferes.

EL CRIMEN

Este lunes, un colectivero de la línea 620 fue asesinado en una balacera entre delincuentes y policías. Pocas horas después del crimen, un joven fue detenido en la localidad de Virrey del Pino y aseguró que la muerte de Daniel Barrientos fue accidental.

En este sentido, el detenido comentó que “se le escapó el tiro” tras ser capturado. Este quedó a disposición del fiscal Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza. Además, se dio inicio a una investigación debido a la aparición de un auto quemado que sería de los delincuentes.

De acuerdo a los testigos, un vehículo similar fue visto en el lugar del crimen. Detallaron que al menos tres ladrones abordaron la unidad tras hacerse pasar como pasajeros, hasta que el efectivo les grito y comenzó un tiroteo que desató la tragedia.