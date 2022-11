Rodrigo De Paul se prepara para encarar el Mundial de Qatar y en la previa de la competencia, decidió lanzarse como modelo de una reconocida revista internacional.

Allí, posó y mostró su lado más “sexual”, pero también abrió su corazón y habló sobre la relación que mantiene con su novia Tini Stoessel.

“Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos”, inició el futbolista.

“Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue”, agregó en diálogo con la revista Rolling Stone.

“Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos”, afirmó el futbolista que actualmente juega en Atlético Madrid.

Por último, aseguró que “nos aislamos de muchas cosas que son densas. Mientras nos hagamos bien como nos estamos haciendo, está bueno. Ojalá que dure mucho tiempo”, cerró De Paul.