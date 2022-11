En medio del furor que causa el grupo musical Coldplay, que se encuentra en Argentina en el marco de los 10 recitales que realizará en el Estadio Monumental, la banda británica sigue sorprendiendo con su relación con el público argentino.

La semana pasada, en la apertura de los 10 shows, colocó en su repertorio musical a una de las canciones más amadas por los argentinos: De música ligera. Con un gran cariño a Soda Stereo y un sentido homenaje a Gustavo Cerati, Coldplay comenzó a meterse al público argentino en el bolsillo.

Respetando a su público diverso de todas las edades, este martes 1 de noviembre el grupo musical compartió el escenario con una de las artistas más influyentes de la actualidad: Tini Stoessel.

Con un estadio Monumental repleto, Tini cantó Let somebody go, y luego su hit Carne y Hueso, mientras Chris Martin la acompañaba en el piano. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.