RAWSON – El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, anticipó equipamiento para la provincia desde Nación y aseguró que “hoy no podemos medir todavía” el impacto de lo ocurrido este viernes en los bancos cuando miles de jubilados se agolparon en las sucursales para garantizarse el cobro. En tanto, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, le puso plazo: “Sabremos las consecuencias en 14 días. Fue la muestra de cómo en dos segundos se puede tirar por la borda el trabajo de 3 semanas que nos llevó a no tener casos positivos de coronavirus en Chubut”.

Massoni, en tanto, dijo que “el caos generado por la bancaria, ese riesgo de tirar por la borda el trabajo de tres semanas nos ha generado una preocupación tan grande que a pedido del gobernador (Mariano Arcioni) que tomemos medidas. El disgusto es total. Nosotros venimos controlando y en dos segundos nos tiraron todo por la borda. Vamos a saber el impacto de esto en 14 días”.

"Ustedes vieron la diferencia cuando está o no el Estado. Ayer se ocupó la bancaria. Hoy trabajamos nosotros. Y la diferencia fue abismal. No podemos permitir que pase lo que pasó con la franja mas vulnerable. El manejo lo tomamos hoy por el desmanejo generado el viernes. Se pusieron sillas con separación de dos metros para los abuelos. Hoy eran las 8.20 y había una sucursal que no abría los adultos mayores tomando frio. Esto muestra una falta de sensibilidad", dijo Massoni .

ADN SUR Agencia de Noticias

Por su parte, Puratich consideró que los bancos “tuvieron hoy un día mas ordenado. Acá hay un trabajo que se realiza con fuerte compromiso. Ayer nos quedamos con un dejo de tristeza porque el trabajo que hacemos todos los días se puso en riesgo. Hoy la respuesta fue buena. Destaco al Ministerio de Seguridad y los municipios que aportan su ayuda. Y pedimos entendimiento al sector bancario que tiene que entender el trabajo a que estamos haciendo para cuidar a toda la sociedad. Hay que ver herramientas para que lo de ayer en los bancos no vuelva a ocurrir. Esto es parte de la responsabilidad social”.

DETENCIONES

Sobre las detenciones por violar la cuarentena, dijo que ya suman 2257 personas en Chubut y un total de 394 vehículos secuestrados de Puerto Madryn, Trelew, Comodoro y Esquel.

Y con respecto a la necesidad de flexibilizar el aislamiento Massoni dijo que “después de lo de los bancos, queremos analizar si están dadas las condiciones. Hay ventajas que se pueden tirar en dos segundos por la borda. Eso es lo que no queremos”.

SIN CASOS EN CHUBUT

“Estamos en la etapa de contención. Tenemos 4 casos sospechosos con nexo epidemiológico. Hay 30 pacientes descartados”, dijo el ministro.

Puratich hizo un diagnóstico sobre el impacto en la falta de insumos. “Compramos 23 millones de pesos de equipamiento médico y protección personal. Tuvimos una teleconferencia con los equipos de terapias intensivas. Hicimos compras para tener la provisión y hacer desde el Ministerio la entrega. Nosotros recibimos dos respiradores, nos están mandando dos mas y 4 ecógrafos. Esto viene de Nación. Está claro el compromiso de todos y lo que mas vale es la vida, que es lo que estamos trabajando”.