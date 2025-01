En los últimos meses, la salud de José “Pepe” Mujica se debilitó y este pasado miércoles, el propio ex presidente uruguayo realizó un desgarrador mensaje de despedida.

En este sentido, el exmandatario reveló que el cáncer de esófago contra el que luchaba se expandió por todo su cuerpo y tiene otro tumor en el hígado.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, indicó Mujica, quien se sometió a 32 sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. ¡Hasta acá llegué!”, lanzó sin filtros.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, remarcó en un sentido mensaje hacia los uruguayos.

Posteriormente, confirmó que las decisiones de su partido ya no pasan por él y que tampoco tiene interés de seguir hablando de política: “Ahora tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito la doy. Pero no soy un viejo consultor que me tienen que pedir permiso.”

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, se despidió Mujica.

Con información de la revista Búsqueda y El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR