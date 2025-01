Tras conocerse este sábado que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, renunció a tener la custodia asignada tanto para ella como para su hijo Francisco, el Gobierno difundió un informe que cuenta el detalle sobre los costos hasta diciembre de 2024 que requirió sostener el servicio.

Según un documento enviado a la Justicia y a la prensa por el Ministerio de Seguridad nacional, desde que se decidió reforzar la custodia de Yáñez, en agosto pasado y a raíz de la denuncia de violencia de género contra Fernández, el Estado gastó cerca de 23 mil euros al mes en concepto de pasajes aéreos, viáticos y alojamientos.

EL DETALLE DE GASTOS

En ese marco, para agosto y septiembre pasados, el Ministerio de Seguridad envió a dos agentes de la Policía Federal, el subinspector Lucas Nahuel Ávila y el sargento Jorge Justiniano, como refuerzos, lo que implicó una erogación de 23.386 euros durante 32 días, del 10 de agosto al 10 de septiembre, correspondientes a 11.693 euros cada uno.

El 8 de septiembre llegaron sus relevos, el subinspector Santiago Guglielmoni y el sargento Yamil Ojeda, siempre de la PFA, que estuvieron 30 días y demandaron un gasto de 11.409 euros cada uno.

Un mes después, el 5 de octubre, aterrizaron en Madrid los agentes Carlos Naranjo y Adrián Quiñonez para reemplazar a los anteriores. Estuvieron hasta el 4 de noviembre y gastaron en concepto de pasajes, alojamiento, viáticos y seguro médico un total, entre los dos, de 23.035,46 euros.

Según detalla el informe, un gasto similar requirió los meses siguientes hasta la actualidad. Hubo tres relevos más: de noviembre a diciembre, de diciembre a enero y el 27 de diciembre pasado llegaron Mariano Grancara y Gastón Arias, principal y sargento, respectivamente. En cada caso los gastos totales del mes oscilaron entre los 20.800 y los 23.411 euros, lo que dio un total entre agosto y el final de 2024 de 135.411,54 euros.

Los informes también expusieron que Yáñez salió en varias ocasiones sin la compañía de los agentes asignados, un comportamiento que, según el Gobierno, contradice la naturaleza del servicio de custodia, que debe ser continuo para garantizar la seguridad.

Según fuentes oficiales, tal intermitencia “podría interpretarse como una ausencia de riesgo real, lo que debilita el argumento para mantener el costoso esquema de protección”. Es lo que desde la cartera de Seguridad destacaron ante la Justicia.

“Las custodias son permanentes, no electivas. Por información recibida, la Sra. Yañez acude a determinados sitios sin la custodia. En este sentido, cabe resaltar que las personas que precisan custodia no pueden salir sin ella dado que su situación de riesgo se considera permanente no intermitente”, dice el documento del Gobierno enviado a la Justicia y difundido a la prensa.

“La elección por parte de la persona custodiada sobre el uso de servicio o no, genera una responsabilidad para los efectivos en caso de cualquier percance”, remarcaron y agregaron: “Por otra parte, representa un parámetro para la evaluación de riesgo, dado que si decide salir sin custodia es porque la custodiada entiende que su riesgo no es tal. En este sentido, el riesgo intermitente transforma el servicio de custodia en un servicio de auxiliar o asistente de la persona, por lo tanto, su necesidad requiere más de un personal calificado en tareas de carácter privado".

En ese sentido, en el documento el Gobierno advirtió que Yáñez usaba su custodia “para los traslados” a lugares de su concurrencia y consideró que la ex Primera Dama los usaba “a modo de remiseros” y que incluso les pidió “en diversas oportunidades que le realicen algún trámite en particular, ajeno a las funciones de custodia”.

Desde Seguridad incluso compararon la situación de Yáñez con la de la ex presidenta María Estela Martínez, viuda del Teniente General Juan Domingo Perón, “quien jamás ha contado con custodia alguna, ni ha sido víctima de ningún tipo de amenazas”.

