Durante este septiembre, se realizó en Argentina la Prueba Aprender 2023 y en más de 20.000 escuelas, evaluaron a estudiantes de sexto grado, en materias como lengua y matemática.

En este marco, ADNSUR charló con Ana María Borzone, doctora en Educación e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) sobre la situación educativa en el país.

Respecto a la eficiencia de la evaluación, sostuvo que “son muy útiles” y “es muy importante para que los docentes aprendan a evaluar, analizar los resultados y ver cuál es el problema que pueden tener los chicos cuando no tienen un buen desempeño”.

"De hecho, hice un análisis de las pruebas de práctica que se enviaron a las provincias, de algunos textos y de las preguntas. Estuve trabajando con los docentes de sexto grado de la provincia de Misiones, explicándoles qué información les puede dar con respecto al desempeño de los chicos cada una de las preguntas, porque hay sobre vocabulario por ejemplo.

Devolverán el 21% del IVA en las compras: cómo funcionará y a quiénes beneficiará

Entonces es importante que los docentes analicen si el texto o el fragmento en el que aparece esa palabra, a la que se le pide a los chicos que digan cuál es el significado donde se les da opciones, que busquen en el texto si esa palabra puede inferirse del contexto o no", indicó.

“Entonces si los chicos no responden, por ejemplo a esa palabra puede ser porque no la conozcan o porque el contexto del texto no les proporciona pistas para inferir el significado. Les puede dar información importante, con respecto a la amplitud del vocabulario que tienen los alumnos, a la posibilidad que tienen de hacer una operación inferencial para relacionar información o proporcionar información que el texto no trae”, añadió la doctora en Educación.

En este sentido, explicó que “lo que hay que hacer es capacitar a los docentes para que puedan comprender qué operaciones y qué conocimientos están detrás de cada uno de los ítems de la prueba que se está aplicando”.

El insólito pedido de un joven en medio de una peregrinación: "Vine a pedir que no me gorreen más"

Sin embargo, aclaró que “si los alumnos no pueden responder tiene que ver sin duda por un lado con lo pedagógico, con la enseñanza”, donde recordó que “nosotros empezamos a trabajar en forma sistemática la enseñanza de estrategia de comprensión desde jardín”.

Además, se refirió sobre la importancia del vocabulario, que “ juega un rol muy importante en los procesos de comprensión”, además de “las estrategias inferenciales, lo de relacionar información”.

“Entonces lo que nos van a mostrar esos resultados, es si estamos trabajando en forma adecuada a la comprensión y si los resultados no son buenos, tenemos que replantearnos desde un principio -desde el jardín- cómo vamos a enseñar comprensión para que en sexto grado los chicos tengan un desempeño superior”, señaló Borzone.

Quién era el joven patagónico asesinado en Bolivia que murió afuera del hospital

De esta forma, explicó que es un proceso a reforzar y deberá desarrollarse durante toda la primaria. Asimismo, “enseñarles a los docentes a enseñar comprensión, porque los docentes en general no se los forma para enseñar estrategias de comprensión, entonces no pueden enseñar lo que no se les ha enseñado a ellos”.

En esta línea, hizo hincapié en comprender antes que a interpretar, aclarando que lo segundo “es libre, entonces no hay respuestas correctas e incorrectas en la interpretación”.

“Lo que buscamos es evaluar comprensión, porque tenemos que comprender textos, no podemos interpretar si hay que darles al enfermo tantos miligramos, no, no. Tenemos que comprender que son tantos y no otra cantidad”, indicó a modo de ejemplo.

En tanto recordó que “el problema en la Argentina es que se ha hablado siempre de interpretación y la interpretación es libre, es totalmente diferente el proceso al proceso de comprensión”,

Abrieron un registro nacional para solicitar tierras para vivienda o actividades agrícolas: cómo acceder

EL CONTEXTO

Por otra parte, Borzone, explicó que el contexto que dificulta al docente “es la cantidad de alumnos que generalmente tienen” y “algunas problemáticas sociales sin duda”.

Sin embargo, sostuvo que “si los docentes comienzan a enseñar comprensión desde jardín, a fin de primer grado pueden leer solos un texto breve y contestar cinco preguntas de comprensión por escrito -mediante el programa “Queremos Aprender” - en sexto grado tendrían que poder leer un texto más extenso y contestar siete preguntas de comprensión. Me parece que es algo casi matemático”.

"El pibe de oro": el ajedrecista que con 9 años superó el récord mundial de Bobby Fischer en Comodoro

De esta manera, explicó que lo que se observa en sexto grado es “lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer a lo largo de toda la primaria”.

En cuanto a la situación, a nivel general, existen informes de organizaciones donde se estima que entre 13 y 16 chicos alcanzan los niveles necesarios para el curso en el que se encuentran, mientras que un 85% ellos no. En este sentido, la investigadora del CONICET, consideró que esos datos pueden ser “muy posibles”.

Además, explicó que “por el contacto que tengo con las escuelas, veo que en tercer grado los chicos no leen ni escriben. Entonces indudablemente tenemos un problema gravísimo”.

“Imagínense que si en tercer grado los chicos no están pudiendo leer ni escribir, en sexto grado no podemos esperar un buen desempeño, porque cada vez los chicos aprenden menos y se van atrasando más”.

En plena sesión, Milei se durmió antes de hablar en el debate de Ganancias y la imagen se viralizó

“Realmente es una verdadera tragedia lo que sucede en la Argentina y si los chicos no tienen clases, no van a aprender, pero hay que hacer una gran reforma en la Argentina con respecto a la formación docente”, concluyó.