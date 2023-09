Faustino Oro tiene solo 9 años y es considerado el "Messi" del ajedrez, una pasión que descubrió hace tres años en plena pandemia, durante la cuarentena.

Recientemente, en Comodoro Rivadavia, superó una nueva marca y batió el récord de Bobby Fischer, convirtiéndose en el jugador más precoz en obtener una norma de maestro internacional.

El pequeño oriundo de Mar del Plata cumplirá 10 años el próximo 14 de octubre participó entre el 12 y 17 de septiembre del torneo ITT (Torneo de Título Internacional) Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia, y allí se destacó por una brillante actuación que le valió la obtención de su primera norma de maestro internacional (son necesarias tres para homologar el título), convirtiéndose de esta manera en el más joven ajedrecista en el mundo en obtener dicho logro.

Histórico: Faustino Oro con 9 años, consiguió su primera norma de Maestro Internacional en Comodoro

A Faustino en el ambiente de los escaques y trebejos, lo llaman “el pibe de oro”, y parece estar encaminado a dar batalla en la conquista de las grandes hazañas.

La increíble hazaña fue destacada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) que le dedicó hoy un tuit de felicitación por su reciente labor en la Patagonia Argentina, según publica Infobae.

Faustino comenzó a jugar ajedrez a los 7 años de la mano del maestro internacional marplatense Jorge Rosito. En cada una de sus actuaciones , el pibe de oro consiguió batir plusmarcas. Y es el mejor ajedrecista Sub 8, Sub 9, Sub 10 e incluso Sub 11del planeta en los más de quince siglos de historia documentada que tiene este juego.

Pero además es el ajedrecista más precoz en obtener los títulos de Maestro Candidato y Maestro FIDE, los primeros peldaños de una escalera que continúa con el de maestro internacional y por último de gran maestro (una especie de cinturón negro entre los judocas).

Faustino elevó la vara hasta los 2325 puntos con su actuación en Comodoro Rivadavia ganó otros 30 puntos de Elo en su ranking. Se trata de un puntaje que jamás nadie obtuvo a esa edad, batiendo así las marcas de otras legendarias figuras de este juego como los casos de Bobby Fischer, Garry Kasparov y el propio Magnus Carlsen, considerado por algunos como el mejor de todos los tiempos.

“Tiene diagramadas 10 horas de clases de ajedrez por semana, y él además le dedica entre 3 y 5 horas diarias a jugar por Internet o divertirse resolviendo ejercicios de táctica. Es cierto que nos invitan desde el exterior para que vaya a jugar, pero ni él puede faltar tres meses a la escuela, ni nosotros descuidar nuestros trabajos. Por eso vamos día a día, y es él el que decide qué torneo y a qué ciudad quiere viajar” contó a Infobae su papá Alejandro Oro.

“Aún no sabemos lo que va a elegir, cuáles serán sus próximos pasos, pero él tiene ganas de jugar el Pro Am del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, el Panamericano Sub 20 (se jugaría en noviembre en Brasil) y los Mundiales de Blitz y Rápidas (que se jugarían en Dubai) a fin de este año”, contó Alejandro Oro.

“No tengo ganas de ir a jugar el Mundial Sub 10 (comenzará en Egipto, el próximo mes), prefiero quedarme y seguir jugando acá. Quiero llegar a los 2400 puntos de Elo y ganar las dos normas que me faltan para ser maestro internacional. Creo que eso es lo más importante para mí”, le dijo Faustino a Infobae antes de viajar a Comodoro Rivadavia.