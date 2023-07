"Es para sacarle guita": Susana Giménez defendió a Jey Mammon con una fuerte frase

Susana Giménez fue abordada tras llegar a Argentina para cumplir compromisos, y fue consultada acerca de diferentes cuestiones mediáticas.

La diva habló del difícil momento que vive Silvina Luna, y también acerca de Jey Mammón. Con respecto a este último tema, se enteró en vivo que el conductor iría a la entrega de los premios Martín Fierro.

“¡No me digas! Me parece fabuloso. Me parece bárbaro, por favor, terminemos con esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay una cosa nueva que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado... Es para sacarle guita”, sentenció en clara referencia a Lucas Benvenuto quien lo denunció por abuso sexual.

Anteriormente, la conductora había emitido una opinión similar provocando polémica. Respecto a la crítica que recibió de algunos medios con tus declaraciones, remarcó: “Yo dije prescribió, pero no quise decir que prescribió porque hubo un juicio, prescribió porque es antiguo. Es una cosa que pasó hace 35 años. O sea, ya prescribe”.