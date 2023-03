El mundo de espectáculo argentino se encuentra revolucionado luego de la denuncia contra Jey Mammon por presunto abuso sexual. Las repercusiones llegaron hasta sus amigos, y en esta oportunidad Nazarena Vélez dio su opinión al respecto.

“Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y ayudaste a entrar al medio a un pederasta”, comenzó a diciendo la panelista de LAM. “Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al Chino (su hijo) de Jey, me paraliza”, añadió.

Por otro lado, le mandó su apoyo a Lucas Benvenuto. “Creo cada palabra de Lucas y es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera que no se animan o por vergüenza o por dolor a denunciar porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces. Lo que yo no puedo creer es que la Justicia se lave las manos, que le diga a un menor ‘vos podés denunciar, pero hasta este año. Después, suerte’. Algo hay que hacer con las leyes”.

En la misma línea, sumó: “A las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no solo los primeros diez años”. Además, fue contundente con los abusadores: “La basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida... quiero que sepan que para mi es muy frustrante enterarme de un delito así y que esa persona no esté presa, no lo puedo creer”.

Asimismo, Nazarena habló acerca de su relación con el conductor: “Yo nunca lo conocí a Lucas. Seguramente él me habrá hecho referencias a Lucas, como a otras personas con las que salía, pero lo que nunca dijo es que era un menor de edad. Lucas lo explica muy bien, él se cuidaba mucho para que no lo vean, entonces yo jamás me imaginé que era un abusador, no le hubiera abierto las puertas de mi casa”.

Finalmente, la empresaria expresó: “Lo último que quiero decir sobre este caso es que deseo con mi alma que se haga justicia por Lucas y por la cantidad de Lucas que hay ahí afuera, que fueron abusados, les arruinaron la infancia y la vida. Ojalá que se haga justicia”.

El descargo de Vélez llegó luego de que en los últimos días saliera a flote un viejo tuit de Jey Mammón en 2011, el cual estaba dirigido a ella. “Mi amor, falta poco. Voy con mi novio a verte el jueves. Quiere conocer a la suegra”, había escrito el conductor, refiriéndose aparentemente a que iba a presentarle a Lucas.

Virginia Gallardo deslizó este martes en Socios del Espectáculo (El Trece), que Lucas Benvenuto estaba molesto con Nazarena porque ella habría sabido de su relación con Jey: “La bronca de él personal con Nazarena es porque ella sale a defender algo que ella conocía en la intimidad. O sea Nazarena evidentemente estaba al tanto de esta relación. No la quiero involucrar porque no sé si ella sabía la edad de él o no”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: Infobae