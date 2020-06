BUENOS AIRES - "Hay universidades que por la alta circulación no pueden proyectar el ingreso a las aulas", enfatizó Trotta y explicó que "el nivel superior es el más preparado para la educación a distancia e inclusive la virtualización educativa".



Por otra parte, dijo que mañana miércoles tendrá un reunión "para trabajar con la educación superior, universitaria" y detalló que en el encuentro van estar los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades privadas, estudiantes, todos los sindicatos docentes y no docentes, y especialistas tanto del campo educativo como epidemiológico para definir los protocolos.



En diálogo con El Destape Radio, el funcionario agregó que "mañana tenemos una reunión definitoria con el Consejo Asesor para aprobar los protocolos que permitan proyectar el regreso a la escuela".



En ese sentido, vaticinó a futuro "una escuela que va a ser distinta a la de marzo con distanciamiento social y medidas preventivas de higiene".



En tanto, explicó que se trabajan en cómo sería el pase de grado, del 2020 al 2021, "los saberes que no se puedan abordar este año los vamos a tener que reorganizar en el ciclo lectivo 2021, de ser necesario, o en el 2022".



El funcionario se refirió al regreso a clases que hubo que suspender en la provincia de Jujuy y aseveró que "hubo una discusión", porque "nosotros habíamos indicado que no estábamos de acuerdo, que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias"..



Y cocluyó: "La clave es construir colectivamente el regreso (a las aulas), preparar las aulas con todo lo que eso implica para llevar una tranquilidad a las familias".