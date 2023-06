"El mejor regalo del Día del Padre": salió a bucear y lo sorprendió un grupo de ballenas en Madryn

Raúl es instructor de buceo con una larga trayectoria. Su vida en el mar en Puerto Madryn lo ha llevado a vivir todo tipo de experiencias y encuentros "más que cercanos" con la fauna marina, que se acerca sorprendida por su cámara acuática.

Sin embargo, una nueva salida al mar para celebrar el Día del Padre, el pasado domingo, le dejó uno de los mejores regalos de su vida. Durante su tarde de buceo se encontró con cuatro ballenas.

A través de su cuenta de Instagram contó el emotivo momento que vivió en Punta Cuevas, un lugar habilitado para actividades de buceo: "En el Día del padre no pudimos recibir un mejor regalo. Fue un día particular donde frente a Madryn había muchísimas ballenas. Era muy probable que nos encontráramos con alguna, pero no todas juntas", dijo.

Raúl logró documentar ese encuentro especial y lo compartió a través de Tik Tok, donde dejó recomendaciones sobre cómo se debe actuar ante en este tipo de casos.