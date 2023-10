Siempre estuvo dedicada al arte. Fue vestuarista de películas y videoclips de Diego Torres, Natalia Oreiro, Divididos e Iván Noble. Sin embargo, luego que fue mamá su vida dio un giro de 180 grados y la empezaron a convocar temas relacionados con la crianza. Hoy con 48 años, Erica Pincenver está cerca de recibirse de psicóloga y recientemente lanzó “El Día que volvieron los colores”, un cuento que trata el abuso infantil con una mirada particular, invitando a sumergirse en esta problemática dolorosa.

Son casi las 8:30 de la mañana y Erica atiende a ADNSUR. En medio de su rol de madre aprovecha unos minutos para contar todo sobre el libro publicado por editorial Chirimbote.

Erica no oculta su satisfacción por la repercusión que está teniendo. “La verdad es que estoy contenta, la repercusión del libro fue totalmente inesperada. Sabía que el material estaba bueno, que la editorial era reconocida, que Rosa tiene su trayectoria y, si bien confiaba en el producto, no pensé que íbamos a tener la repercusión que estamos teniendo. Así que estoy contenta, porque es muy importante la educación sexual integral en la prevención del abuso”.

La autora sabe de lo que habla. Durante años, trabajó en Comunidades Protectoras, una ONG que coordina su hermana, especialista en violencia y maltrato infantil. Precisamente, en medio de esa experiencia tuvo la necesidad de escribir un libro que aborde la problemática.

“En el marco de la ONG adaptaba los programas y daba los talleres a niños y niñas en las aulas. En ese proceso sentí que resultaba necesario tener un material más del tipo lúdico, algún libro para poder trabajar la temática desde la literatura. El tema es que cuando empecé a buscar no encontré un material que me guste, que tenga la mirada que queríamos darle a los talleres, con perspectiva de género, diversidades, entonces pensé en escribirlo y me tiré a la pileta con la escritura del libro”.

“El Día que volvieron los colores” cuenta la historia de Dante, un nene que fue abusado por una persona de su entorno cercano y se anima a contarlo. La historia comenzó a gestarse antes de la pandemia. Sin embargo, recién vio la luz en agosto de este año luego de un minucioso trabajo de búsqueda, precisión y armonía.

“Al principio no le encontraba mucho la vuelta, porque fueron muchas las decisiones que hubo que tomar para escribir el cuento”, admite Erica. “Primero, el desafío, porque se trata una problemática sumamente dolorosa, incómoda, es una de las formas de violencia más atroces contra las niñas y niños; un tema muy delicado que había que abordar con extrema delicadeza y precisión porque era un material que iba a llegar a las niñas y los niños. Segundo, porque pensé en un libro que pudiese contar a mis hijos, que pudiera pararme frente a los niños y niñas en escuelas y poder contarlo, imaginar un padre, madre o cuidador y pueda elegirlo para leer en vez de elegir Blancanieves que es mucho más amigable, y que pueda encontrar un texto que hable de una manera orgánica y lo más adaptado al ciclo vital de las niñas y los niños”.

Erica admite que siempre sintió que no había margen de error cuando pensaba en manos de quienes iban a estar esas palabras. Por eso, la responsabilidad era muy grande y necesitó realizar una minuciosa búsqueda para definir la historia.

“El libro requirió un minucioso trabajo de edición y también de toma de decisiones. Me hice muchas preguntas: ‘¿Quiero que sea un nene o una nena?, ¿Quién quiero que sea el abusador?, ¿Cómo voy a contar el abuso, el proceso?’. Quería contar de manera precisa un texto en el que todas las personas se puedan sentir identificadas y no fundar temor, no crear un monstruo que resulte agresivo para los padres en un momento tan íntimo como es contar un cuento. Que no sea abrir la caja de pandora”.

En esta búsqueda, una vez que escribió la historia de la mano de la editorial, surgió la inquietud de realizar una guía para contener y ayudar a tratar el tema a las personas adultas, profesionales, padres, cuidadores que aborden el tema y compartan el libro con niños y niñas.

“Queríamos que tengan un marco de contención, es decir, no los dejamos solos, porque sentimos que cuando uno abre un tema así surgen preguntas y el tema es que responde uno, y consideramos que siempre la mejor respuesta es la información concreta”.

Finalmente, Erica tomó decisiones. Decidió que el abusador sea una persona conocida de la familia de Dante, el protagonista, reflejando la estadística que dice que el 90% de los abusadores son personas cercanas a los niños y las niñas, gente en que ellos confían. También decidió que no iba a ser un hecho fortuito, sino que iba a requerir “un proceso de acercamiento, de crear confianza, de ir ganando espacio, de pequeños secretos que van dándose en todo el proceso de preparación que hace el abusador para llegar al momento concreto del abuso”. Y sobre todo decidió mostrar que el abuso no distingue edades, clases sociales, ciudades, ni barrios, ni es exclusivo de familias disfuncionales, sino que puede ocurrir en cualquier contexto, con los mejores padres y la familia más protectora.

“Eso era importante demostrar, porque el abuso no se da solamente en familias disfuncionales o de ciertas vulnerabilidades económicas o de barrios más vulnerables. El abuso sexual pasa en el norte, el sur, en Palermo, en Buenos Aires, pasa en todos lados”.

Los datos son claros. La Organización Mundial de la Salud dice que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 varones son abusados antes de los 18 años.

El libro cuenta con ilustraciones de Ro Ferrer y el prólogo de la escritora y psicoanalista Claudia Masin. Para Erica es una herramienta importante en la ESI (Educación Sexual Integral), porque como dice “la cifra de abusos es gigante. No podemos atrevernos a no cuidar a nuestras infancias con información”.