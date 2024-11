¿Cuáles son los errores más comunes al aprender un nuevo idioma?

Estudiar un nuevo idioma presenta desafíos y, durante el proceso, hay algunos errores que cometemos que a veces no somos capaces de identificar y dificultan el aprendizaje. Fundamentalmente, hay dos tipos de patrones de error sobre los que podríamos hablar: aquellos que se suelen cometer sin importar qué idioma se aprende y aquellos que son específicos de cada idioma. Estos patrones son el resultado de encarar el aprendizaje de idiomas con la misma maquinaria (cerebro, boca, manos, lengua, etc.). Cada uno de ellos revela la forma en la que nuestros cerebros procesan un nuevo idioma y la forma en la que interactúan el nuevo idioma y los idiomas que ya estaban en nuestra cabeza. Estos patrones son algo que los investigadores han observado entre quienes aprenden idiomas durante décadas.

De acuerdo con un análisis llevado a cabo por los expertos de lenguaje de la la plataforma de aprendizaje Duolingo, estos son algunos de los principales patrones de errores que enfrenta toda persona que aprende idiomas:

Aprendizaje en forma de U

Un patrón al que son susceptibles todas las personas que aprenden idiomas es el aprendizaje en forma de U: al principio hacen algo con precisión, luego empeoran y después logran hacerlo con precisión nuevamente (¿te das cuenta? Empiezan bien arriba, luego bajan al fondo y después repuntan, igual que una “U”). Las etapas tempranas del aprendizaje con frecuencia implican recordar palabras y frases como bloques aislados: aprendemos lo que dicen, pero no entendemos realmente las reglas gramaticales de fondo. A medida que aprendemos más gramática, nuestros cerebros deben hacer que la nueva información funcione con la información que ya habíamos memorizado.

Generalización

Dado que nuestros cerebros realizan toda la recolección de información y pruebas de hipótesis, nos encanta encontrar una regla que funciona y, es bastante común que la apliquemos en exceso. Por ejemplo, tanto los chicos que aprenden inglés como los adultos que aprenden el idioma aprenden que si añadimos una -s a un sustantivo, formamos su plural: cat-cats (gato-gatos), dog-dogs (perro-perros), house-houses (casa-casas), bottle-bottles (botella-botellas), etc. Es una gran regla, solo que hay todo tipo de excepciones.

Preferencia por palabras de contenido

Nuestros cerebros dan prioridad a las palabras de contenido sobre las palabras funcionales o las terminaciones, así que a veces no procesamos completamente esas partes de la gramática. Por ejemplo, en inglés, una palabra como “yesterday” (“ayer”) te permite saber que algo ocurrió en el pasado. También se usa la terminación -ed para indicar el tiempo pasado. Una oración como “Yesterday we walked to the store” (“ayer caminamos a la tienda”) contiene dos elementos que indican el tiempo pasado: una palabra de contenido como “yesterday” y la terminación verbal -ed. Esto significa que el cerebro podría procesar “yesterday” e ignorar -ed ya que tienen el mismo significado.

La importancia del primer sustantivo

Nuestros cerebros también tienden a asumir que el primer sustantivo que encontramos en una oración es el sujeto, la persona o la cosa que realiza la acción del verbo. En español, esto te permitirá entender correctamente la oración, ya que el sujeto en español suele aparecer antes del verbo, pero también puede ser un poco tramposo.

Transferencia lingüística

En mayor medida usamos las mismas partes del cerebro para procesar nuestro primer idioma y los que aprendemos posteriormente, así que es natural que nuestro cerebro aplique las reglas, sonidos y reglas gramaticales de un idioma que conocemos en el idioma que estamos aprendiendo. En la práctica, esto podría significar colocar las palabras de tu nuevo idioma en el orden de tu primer idioma, hablar con acento y dejar de lado palabras o terminaciones que no se usan en tu primer idioma (como la omisión del pronombre de sujeto en español e italiano, que no puede omitirse en inglés).

Sea cual sea el idioma que desees aprender, a través de los cursos gratuitos Duolingo o en la tipología que elijas, tener en consideración estos patrones te ayudará a evitar errores y que el proceso de aprendizaje sea más efectivo.