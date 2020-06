COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Cristian Acosta es uno de los tripulantes del barco "Santorini", que dio positivo de coronavirus el domingo 14 de junio. En diálogo con Actualidad 2.0 remarcó que todos los marineros creen que se contagiaron "en Comodoro". En cuanto al protocolo que se aplicaba en el barco, dijo que "tiene que cambiar completamente". Más temprano, el marinero había asegurado que cumplieron con el protocolo y que no sabían cómo se habían contagiado.

"En cuanto al protocolo de seguridad, cuando salimos de Rawson fueron chequeos, que no tengamos temperatura ni dolores, tos; en Comodoro también hubo chequeos. Siempre hasta cuando salió el primer caso estábamos todos bien", aseguró.

Sobre si los controles eran suficientes o creían que debían mejorarse, el marinero manifestó: "los controles pensábamos que estaban bien. Lo único que siempre notábamos cuando venía la estiba o gente de afuera que no era del barco era que entrando del mar desinfectaban pero entraba la estiba, se iban y nadie desinfectaba nada. Decían que ése era el protocolo que tenían que seguir".

Respecto a dónde pudo llegar el virus al buque manifestó: "Nos desorienta completamente. Creo que si nos contagiamos fue en Comodoro Rivadavia porque no hay otra. Cuando salí de Comodoro salí con síntomas del puerto el 1 a la madrugada a las 6 AM hasta que salió lo del compañero que dio positivo", dijo en alusión al maquinista del buque, quien salió el 3 de junio y días después arrojó el positivo.

"Embarcamos y salimos el 22 de abril para Comodoro y estuvimos 30 días hasta que volvimos a Rawson y después volvimos a Comodoro a seguir trabajando", contó Acosta.

Consultado sobre si les pedían hacer la cuarentena si estaban más de 15 días arriba del barco al descender indicó: "Fuimos al puerto de Comodoro, nos chequearon, llevamos certificados médicos. No nos pedían una cuarentena que nos quedáramos en tierra pero sí después para estar en el barco".

"El protocolo sí o sí se tiene que cambiar completamente", determinó el tripulante infectado con coronavirus.

Comentó que, según le indicaron los médicos, tiene que estar "aislado y esperar; por la fecha o los días que tengo de contagio debo llevar 17 o 18 porque calculamos que el contagio fue en Comodoro. Debo esperar la evolución, 21 días, y después me harán otro hisopado para ver si doy negativo”.



"Los síntomas que tuve al comienzo no los relacioné con el virus -aseguró el marinero-. Fue una leve congestión. Nosotros estamos siempre a la intemperie, con el frío de la bodega, del mismo ambiente y estamos expuestos a cambios de temperatura. Cuando salió el primer caso me contactaron y dio positivo".

"Cuando bajé fui el único (con síntomas); no recuerdo que nadie haya dicho algo. Desconcierta un poco que están todos bien de salud; nadie tuvo síntomas graves", agregó.

En cuando a los familiares, dijo que dieron negativo, al menos a su esposa, su hijo y otros contactos a los que le hicieron el test.

Sobre trascendidos que indicaban que se manejarían en un total descontrol, expresó: "Desde que salió el primer caso se viene hablando de esto. Lo que fuimos a hacer a Comodoro era únicamente a trabajar para el sustento de nuestras familias. Nada que ver con eso que se dice porque estuvimos muchísimo arriba del barco sin pisar el muelle de Comodoro".

Tal como informó ADNSUR en un informe especial, el buque Santorini se hizo tristemente célebre estos días por portar el foco de contagio de Covid-19 en Comodoro Rivadavia, a partir de la detección del virus en la mayor parte de su tripulación, que a su vez transmitieron el virus a familiares y otras personas cercanas.