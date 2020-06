RAWSON (ADNSUR) - Cristian Acosta es uno de los tripulantes del barco "Santorini", que dio positivo de coronavirus el domingo 14 de junio. El hombre se encuentra solo cumpliendo con el aislamiento en el edificio de Retiro Espiritual de la ciudad de Rawson. "Estoy bien de salud, ya no tengo síntomas, tuve muy leve la pérdida de olfato y gusto, y dolor de cabeza. Igual que todos mis compañeros que están en Comodoro están todos bien de salud”, aseguró.

Cristian relató que estaba desembarcado al momento en que le dio positivo a sus compañeros porque tenía que hacer unos trámites, “tenía que volver a Comodoro, mis compañeros me dijeron cuando estaban a bordo que al maquinista le dio positivo. Me hicieron el hisopado después que mis compañeros, y el domingo me entero que era positivo”.

Asimismo, dijo: “Quiero desmentir muchas cosas que se dijeron, se han dicho muchas mentiras, nosotros fuimos a trabajar a una ciudad que se decía estaba libre del virus, las veces que salimos del puerto lo hicimos con protocolo de seguridad de salud y los controles del puerto, y con autorización de Prefectura ".

Acosta aseguró que “en todo momento estuvimos bien hasta el primer caso que dio positivo, que fue mi compañero el maquinista del barco, y realmente no puedo decir cómo fue que nos contagiamos. En algún punto debe haber fallado el protocolo, cuando salimos nos parecía que estaba bien hecho”, manifestó. "Nosotros fuimos a trabajar, a ganarnos el sustento para nuestras familias, por ese motivo estamos trabajamos no sabemos cómo nos contagiamos”, agregó.

El hombre además aclaró que se tomaban todas las medidas de prevención en el barco: “Usábamos alcohol, higienizábamos cuando se bajaba mercadería, la rociamos con alcohol, por eso realmente puedo decir que el protocolo falló”, detalló a FM Cadena Tiempo.

Por otro lado, Acosta confirmó que su familia está bien de salud “le hicieron hisopado a dos de mis hijos, a uno le dio negativo y al otro estamos esperamos el resultado", indicó.