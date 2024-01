Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia del Chubut, se refirió a las medidas que comenzaron a regir en el sector tras el comienzo del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el Gobierno Nacional que conduce Javier Milei.

El titular de la institución puso en discusión algunos de los temas que, según él, “Advertimos que esto va a traer consecuencias muy serias sobre la salud. y que además “primero tiene que ser autorizado por el Congreso de la Nación”.

"Con este DNU hay un estado de destrucción de las farmacias y los farmacéuticos. Han habido reacciones por parte de las entidades que nos agrupan, como los colegios, las farmacéuticas e inclusive las universidades. Las academias también se pronunciaron en contra porque es "algo errante" y es reconocido a nivel mundial por la OMS o la Federación Internacional de Farmacéutica, hay una revalorización de la sociedad sobre el rol profesional del trabajador del sector", expresó el referente del sector en comunicación con ADNSUR.

Destacando la labor de los empleados del rubro y cuestionando nuevamente al oficialismo, Molina lanzó: “los farmacéuticos son profesionales universitarios, con título de grado que los tienen más de cinco años estudiando. No es una carrera fácil, es difícil, y el mismo DNU se está contraponiendo porque dicen que los farmacéuticos son los que saben de medicamentos, pero al mismo tiempo los están echando a un lado”.

De esta manera, el presidente del colegio de farmacéuticos alertó por los inconvenientes futuros que podrían ocurrir si se mantiene lo dispuesto por el gobierno. “Advertimos que esto va a traer consecuencias muy serias sobre la salud. En el año 1991, Cavallo hizo algo similar y agravó a la salud en general. El argumento fundamental es que es una falacia que van a terminar bajando los precios de los remedios. Esto es un mercado que no es común, el paciente no tiene capacidad de elección porque cuando va con una prescripción médica no tiene chance de elegir y tampoco conoce ni tiene porqué hacerlo”, argumentó.

“En un tratamiento oncológico se les daba esa medicación que no existía porque era agua y traía que las personas que eran tratadas se terminen muriendo”, reveló Molina.

Dando en detalles una breve descripción de cómo funciona la medicina en los pacientes, dijo: “el medicamento por definición es un veneno en pequeñas dosis, esto significa que se tiene que tomar con control y con un uso racional, no se puede consumir como si fuera una golosina o caramelo. Esto tiene que estar prescripto o con un paraguas por parte de los profesionales a la hora de cuánto y hasta cuándo tomarlo”, indicó.

Además, resaltó que lo definido por Milei “no va a favor de la población sino en contra, eso es lo que advertimos”, recordando que días atras presentaron recursos de amparo para retrotraer la medida.

Por último, aseveró: “hay varias provincias que no van a adherir a este DNU que presuntamente va a salir dentro de un tiempo. El decreto tiene que ser avalado por el Congreso, pero ya está efectivo desde el sábado. La pelea no está perdida, pero sabemos que son soluciones políticas en función del sentido común”, cerró.