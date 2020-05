COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La psiquiatra Alexia Rattazzi, especialista en chicos con espectro autista, dialogó con ADNSUR sobre cómo impacta la situación de encierro y aislamiento en los chicos y adolescentes, se encuentren o no dentro del espectro autista. En este sentido, remarcó la importancia de valorar el estado emocional de los adultos, que se transmite a los chicos, y de buscar reducir las situaciones de estrés.

"Si la mamá está tranquila, el niño va a estarlo también. El factor que más impacta en los chicos es el estado de los adultos que viven con ellos. En líneas generales, este efecto de corregulación se mantiene, los niños son muy perceptivos del estado de los adultos", explicó.

Remarcó la importancia de explicarles y darle información simple "descargada de dramatismo" acorde a su edad.

"Puede haber berrinches, síntomas regresivos, ansiedad, sentirse triste, emociones ligadas al estrés y al miedo, y también personas que la están pasando mejor de lo que creían. Cuánto aprendizaje hay en eso: que le está dando este contexto que no les daba el anterior", mencionó

"¿Cuáles son las variables del contexto que hace que algunas personas estén mas plenas y más felices? Hay dos aristas para pensar en torno a las personas: habtá lugar cuando esto pasa de generar escenarios similares, porque claramente hay una ausencia de presiones externas que hacen que estos niños florezcan, y por otro lado, es como si el contexto los hubiera 'discapacitado' a todos".

Consideró que esta situación de encierro es ideal para "trabajar en la concientización de lo que les pasa a las personas con discapacidad respecto al aislamiento".

"Es necesario mover el cuerpo, y estar expuesto al sol, uno lo puede hacer adentro de su casa y contra una ventana a que te pegue el sol. Pero la necesidad desde el punto de vista biológico no existe en si", dijo

Aconsejó "armar rutinas diarias, porque ayuda a dar contención seguridad y a administrar el tiempo, porque pasa que muchas personas no saben usar todo el tiempo que tienen", y además de las tareas obligatorias dedicar tiempo al disfrute "porque es uno de los antídotos contra el estrés".

"Toda crisis en una oportunidad, porque no solamente los chicos están aprendiendo cosas", consideró, y sugirió "bajar el nivel de exigencia y estrés en cuanto a lo educativo".

Además advirtió las dificultades de que un adulto que no es docente "enseñe como nos enseñaron hace 20 años atrás, y eso es muy complicado por son modos diferentes, y estamos marcando a ese niño. En este contexo en particular hay que tratar de pasarla lo mejor posible, y para eso no hay que estar estresado", señaló

ADOLESCENTES

"Lo que puede estar medio en jaque en este momento es el tema del derecho a la intimidad, pero si los espacios son muy chicos es difícil generar estos espacios, y ver como hacer para que tenga la mayor cantidad de intimidad posible", mencionó, agregando que, a partir del uso de las redes sociales "puede ser que estén muy en contacto con sus amigos, más allá de que quieran verlos".

Además, recordó que es una etapa de la vida "donde puede haber conflictos y choques con los padres", y que esto es lo más desafiante.

CHICOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

"Los chicos que recibían mucho apoyo presencial ahora están traspasándose al mundo online, pero no todos han podido hacerlo, y tampoco todas las terapias han podido traspasarse", explicó, y apuntó que "el hecho de haber perdido sus rutinas establecidas puede traer desregulación conductual", que se traduzca en agresividad, autolesiones y demás.

Como herramientas para padres de chicos autistas, mencionó que "son las mismas que para los padres de cualquier niño, pero exagerando las cosas: extremar la organización diarias y rutinas, reforzar el autocuidado del adulto como herramienta de corregulación (que los padres estén tranquilos para que los chicos también lo estén), y tener nochines y herramientas para promover actividades que estén ligadas a los intereses que tienen sus hijos"

Indicó que en cursospanacea.org pueden encontrar sugerencias y herramientas que pueden ser útiles para los cuidadores de niños dentro del espectro autista.

"Si uno realmente necesita para ese hijo o hija, que sabe que salir un rato va a ser beneficioso, prima el sentido común, y salir con todos los cuidado, pero recordar que lo importante es seguir cuidandonos y que si no es necesario no se salga", apuntó.