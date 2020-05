COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El sábado, el gobernador Mariano Arcioni confirmó la apertura de actividades comerciales en todo Chubut a partir de este martes 5 de mayo, tal como adelantó ADNSUR; donde la atención al público será según el día por terminación de DNI, par e impar. Al respecto, el ministro de Salud, Fabián Puratich, señaló este lunes a la mañana, que ante la posibilidad de nuevos casos de coronavirus en la provincia, se podría dar marcha atrás con esta medida.

“Desde mañana (martes) van a poder circular la mitad de las personas de acuerdo al DNI. Si hoy cambia la situación epidemiológica, esto va a dar marcha atrás”, advirtió. Y aseguró: “A mí no me va a temblar el pulso para cambiar las decisiones de un momento para otro. La vida no tiene precio, hemos salido de un montón de crisis económicas, más en nuestro país, pero de la muerte, no se vuelve”, dijo.

Asimismo, Puratich habló de los dos nuevos casos confirmados de covid-19 en la ciudad de Trelew. “Uno de los casos está asintomático y el otro sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva con respiración asistida. El primero de los casos está bien, el segundo, ayer estaba más estable”, detalló.

Y destacó, que el contagio se habría dado por alguien no ha cumplido con el aislamiento obligatorio. “Hemos hecho todo el rastreo epidemiológico de los contactos que esta persona ha tenido para tratar de ver de dónde es el contagio. Se hace un interrogatorio lo más exhaustivo posible, donde se trata de reconstruir la vida de las personas, lo cual no es fácil”, manifestó a Radio Chubut.

Por último, el ministro aclaró que “es muy importante el tema del aislamiento social que nunca terminó, a pesar de que uno vaya liberando determinadas actividades”.