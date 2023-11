Este miércoles 1 de noviembre, el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) cumplió sus 30 años de existencia. Hubo una emotiva ceremonia con reconocimientos a los jefes en distintos períodos y para algunos de sus integrantes.

A poco tiempo de su creación, esta unidad especial intervino ante el asalto a un camión de caudales en cercanías de Las Chapas.

Pero se produjo otro hecho –absolutamente- sorpresivo en el momento en que se planifica la cena de fin de año, se comienza a hacer el fuego para el asado o reúnen los familiares y los amigos.

Esa tarde del 31 de diciembre del 2001, un grupo de tres delincuentes (Francisco “Pancho” Martínez, Eduardo Chandía Tapia y Daniel De Vigili) ingresaron a la Distribuidora ‘La Salteña’ con fines de robo, no pudieron salir de inmediato, quedaron rodeados por un operativo policial pero tomaron rehenes a los dos dueños y a uno de los empleados. A partir de ese momento, se generó una extrema preocupación por el bienestar de todos ellos.

Cuando finalizaba la jornada laboral, un empleado de la distribuidora La Salteña que se estaba retirando del lugar observó que tres delincuentes encapuchados ingresaban al instalaciones. Inmediatamente da aviso a la policía. Llegan hasta el lugar el Jefe de la Unidad Regional y el Juez de Instrucción Oscar Herrera.

"Se desplegó un amplio operativo policial en toda la cuadra”, relató Fernando Ileana, ex periodista de Canal 9 que en ese momento retornaba al canal –ubicado entonces frente al depósito de la distribuidora – luego de cubrir las notas típicas en los días previos a las fiestas de fin de año.

‘PLATA Y ALIMENTOS PARA TODOS Y TODAS’: EL CURIOSO PLAN DE LOS LADRONES EN UN MOMENTO DRAMÁTICO

Acorralados por más de 50 policías que habían llegado al lugar, los planes iniciales del atraco cambiaron rotundamente y lo que en principio lucía como sencillo se transformó en violento y de extrema tensión.

Cuando los delincuentes se vieron rodeados por la policía decidieron repartir el botín entre la gente que se agrupaba en el lugar para observar la escena. “Se quieren entregar quieren que haya alguien al lado y les empezaron a tirar una bolsa con plata a la gente”, describieron los testigos del momento.

El juez Herrera le pide colaboración al periodista Fernando Iliana para repartir parte del dinero entre la gente. “Empiezo a caminar por la calle, tiré cuatro o cinco billetes y después me lo sacaron de la mano. Cada vez había más gente y se venían encima, la policía no los pudo contener”, recuerda.

“Empezaron a tirar mercadería que toda la gente que estaba ahí las iba a manotear. Me subo a la camioneta cargadísimo y me voy hasta donde está la gente, a medida que iba llegando los espejos me los rompieron por los empujones, se me subieron por adelante del parabrisas, todos querían llegar a la caja y empezar a agarrar. Vaciaron la caja en cinco minutos”, evocó.

NEGOCIAR CON LOS DELINCUENTES

“Salgan conmigo que no les van a tirar si están con alguien de la prensa”, les dijo Miguel Bargas cuando lo autorizaron a ingresar con la cámara en mano pero la respuesta fue negativa. “Fueron momentos complicados, Chandía Tapia se puso detrás de mí, me puso la pistola en la cabeza y me dijo: ‘si vos haces algo que no sea lo que viniste a hacer, te vas con los pies para adelante”, amenazó.

Sobre las 23.30 hs al no avanzar las negociaciones para que los delincuentes depongan su actitud, el GEOP planificó el ingreso al depósito por una puerta trasera y avanza con el operativo.

¿CÓMO FUE EL ENFRENTAMIENTO DIRECTO ENTRE EL GEOP Y LOS DELINCUENTES A MENOS DE 10 METROS?

En diálogo con ADNSUR, el actual comisario inspector Gabriel Araujo (jefe de la Unidad Regional Trelew) recordó “genera mucha emoción volver a tener presente aquellos hechos que marcaron un hito y un ‘bautismo de fuego’ para la sección Comodoro Rivadavia del GEOP que se había creado recientemente. Éramos efectivos policiales nuevos que recibíamos capacitación de la Unidad Especial de Rawson”.

“En aquella oportunidad, estábamos con el actual comisario inspector Martín Pedraza (actual jefe de la Unidad Regional Esquel) cuando un grupo de delincuentes irrumpieron y se produjo una toma de rehenes que generó una operación especial para rescatarlos”, precisó.

“El aviso lo recibimos entre las 17 y las 17:30 hs de aquel día y –de inmediato- nos reunimos, nos pertrechamos y fuimos hasta el lugar. Desde ese momento hasta la medianoche, hubo negociaciones por parte de distintos actores. Hoy en día, existe un ‘Protocolo’ para la negociación o el ‘gerenciamiento de crisis’ en una situación de esas características”, valoró.

“Finalmente, recibimos la orden de liberar a los rehenes que estaban dentro de una oficina. Ingresamos por una ventana justo por debajo de donde estaban los delincuentes porque estaban en un segundo piso", agregó.

Irrumpimos con un grupo de suboficiales, hubo un enfrentamiento armado a menos de 10 metros, se abatieron a 2 individuos y se logró liberar a los rehenes. Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún rehén o un efectivo herido”, relató.

“Estábamos entrenados para eso. Se liberaron a todas las personas en un hecho que marcó a nuestra unidad especial y a la Policía del Chubut como una resolución importante de una toma de rehenes.

Quedaron en evidencia la capacitación, la participación en los cursos, el compañerismo, la humildad y el sacrificio ante este tipo de situaciones”, subrayó.

POLICÍAS EN ALERTA PERMANENTE

La capacitación permanente, el adiestramiento y el ‘gerenciamiento de todo tipo de crisis’ son algunas de las lecciones que adquirió el GEOP a lo largo de estos 30 años de existencia.

En el transcurso del acto, el actual jefe del GEOP, subcomisario Cristian Soto subrayó el perfil de los efectivos que forman parte de esta unidad porque ‘tienen que estar atentos las 24 horas, los 365 días del año’.

En el caso de viajar, tienen que garantizar contar con buena señal para recibir llamadas y ser convocados de inmediato en caso de ser necesario. Incluso el hecho de ‘La Salteña’ fue un ejemplo concreto porque se registró en el momento en que las familias y los amigos festejan el ‘Año Nuevo’.

ES MOMENTO DE CULTIVAR LOS VALORES PARA UNA CONVIVENCIA EN PAZ

Ojalá que nunca más se tengan que atravesar momentos tan críticos como en el robo del 2001 en Comodoro Rivadavia en los que se llegó al extremo de quitarles la vida a dos personas que ponían en riesgo la vida de otros.

Con el paso del tiempo y lineamientos de los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia, el uso progresivo de la fuerza constituye una norma central de intervenciones en este tipo de casos. Obviamente, depende de cada escena y del perfil de los delincuentes con quienes se enfrenten.

Argentina y nuestra provincia de Chubut atravesaron tiempos aciagos en cada una de sus dimensiones. Es momento de cultivar los valores para una convivencia en Paz con oportunidades de desarrollo y realización personal para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y oportunidades.

Traemos a la memoria este hecho del 2001 en el contexto de una de las crisis más profunda de la historia argentina reciente. En estos 40 años de Democracia, necesitamos reencontrarnos con los principios colectivos que nos hacen grande como Nación y enfrentar con madurez, unidad, identidad y solvencia los desafíos de este mundo cada vez más complejo y vertiginoso.