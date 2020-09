COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En Comodoro Rivadavia y Rada Tilly más de 1200 personas ya sufrieron coronavirus. La buena noticia es que muchos pueden ser posibles donantes de plasma y ayudar con sus anticuerpos a quienes se encuentran graves por la enfermedad.

En el aglomerado Comodoro y Rada Tilly 8 personas ya murieron en lo que va de septiembre y son un total de 14 las víctimas fatales por la enfermedad. La alarma se encendió en la zona, principalmente por el aumento de víctimas en las últimas semanas y el panorama que se avecina. En este marco, el último viernes comenzó la campaña de difusión para la donación de plasma.

Mirta Barrionuevo y Nahuel Actis, técnicos en hemoterapia e inmunohematología del Hospital Regional, institución que se encargará de realizar este procedimiento, explicaron a ADNSUR de qué se trata esta campaña que adhiere al programa nacional.

Según explicó Barrionuevo, “este plan recién se está adaptando a lo que es la provincia, recién estamos comenzando. Los requisitos serían los de un dador común, la diferencia está en que estos pacientes deben haber sufrido Covid - 19. Después hay ciertos requisitos que hay que llenar, saber cuándo estuvieron infectados, que haya un lapso de entre 14 y 28 días que hayan sufrido la enfermedad y que no tengan síntomas”, indicó.

Como dijo Barrionuevo y detalla Antic, los posibles donantes deben haber terminado con el ciclo de la enfermedad 14 días antes de la donación, pero no superar los 28 días desde el alta para que los anticuerpos sean efectivos.

Según indicaron, los pacientes deben tener entre 18 y 65 años, superar una entrevista donde serán analizados como posibles donantes y someterse a una serie de estudios.

En Comodoro, a diferencia de lo que sucede en otras partes del país, solo se utilizará plasma de hombres. La razón no tiene que ver con cuestiones de género, sino más bien detalles técnicos que pueden hacer la diferencia en el éxito o el fracaso del tratamiento. Antic lo explica de forma sencilla. “Las mujeres que hayan tenido más de tres gestas producen diferentes tipos de anticuerpos, no solamente los de Covid. Entonces, más allá de eso podríamos producir una alteración o una interferencia y el tratamiento no puede llegar a ser eficiente”.

Por supuesto el donante tampoco debe tener ningún tipo de síntoma, ni dificultades respiratorias o trastornos cardíacos.

¿PERO QUÉ ES EL PLASMA?

El plasma representa el 55% del volumen total de sangre y contiene las células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Está formado por agua, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que ayudan al buen funcionamiento del organismo. Algunas de las más importantes son las inmunoglobulinas, que nos protegen de las infecciones; factores de coagulación, responsables junto con las plaquetas, de detener el sangrado cuando nos cortamos; y la albúmina, una proteína que transporta hormonas y fármacos y los lleva hasta los tejidos.

En el procedimiento al donante se le extraen 450 mililitros, que se suma al coagulante que contiene la bolsa y que hace a la durabilidad de la sangre. Una vez que se extrajo se coloca en un ultrafreezer que permite hacer frío precipitado y se conserva a -70° grados, tal como dice el protocolo del programa. Así, el material puede estar un año refrigerado.

Se debe tener en cuenta que una donación puede ser utilizada por una sola persona que debe tener el mismo grupo de sangre.

AYUDAR A OTROS A VIVIR

Quienes deseen consultar por la donación de plasma pueden comunicarse de 7:00 a 11:00 al Servicio del Banco de Sangre del Hospital Regional, a través de los números 4442222 o 4442300, interno 126.

Allí los especialistas citarán al paciente a una entrevista donde le extraerán una muestra para realizar estudios serológicos, y luego se decidirá si es apto para una donación de plasma.

Por el momento en el Banco de Sangre están esperando que lleguen los primeros voluntarios, tal como sucede en otras partes de Argentina, algo que creen que sucederá la próxima semana, explicó Barrionuevo. “Yo creo que un poco por desconocimiento, por no saber lo que implica, no se han acercado voluntariamente aún. Si ha estado llamando gente y muchos al no tener mucho conocimiento, te dicen que se van a volver comunicar para saber en qué consiste, pero yo creo que la próxima semana van a comenzar a aparecer. Muchos preguntan si les va a doler, si esto les puede causar un mal a ellos. Más que nada es eso. Quizás son personas que nunca donaron sangre, pero esas son las dudas en general, no hay otra en particular”, sentenció la jefa del Banco de Sangre, esperando que quienes superaron la enfermedad ayuden a otros a hacerlo.