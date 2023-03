La violencia parece no tener fin en la ciudad de Rosario. Victoria, una joven del barrio La Florida, expresó su tristeza, malestar e indignación tras sufrir un escruche en su vivienda y el maltrato a sus mascotas.

“Agradezco que no mataron a los perros, solo los golpearon”, indicó la chica de 24 años visiblemente afectada por el robo a su vivienda en Martín Fierro y Yapeyú, en el marco del cual les llevaron objetos de valor y maltrataron a los animales de la casa.

“Sentimos una vulnerabilidad y una ausencia del Estado tremenda. Rosario es tierra de nadie, te da miedo estar acá. Me quiero ir, nos vamos a ir”, sostuvo. “Si tenemos un gobierno ausente no veo otra solución y no es el gobierno de turno, esto es de hace rato. Se manejan con impunidad, está todo arreglado, es un asco. Tengo 24 años y no sabemos qué hacer”, agregó con el medio El Tres.

Los narcos balearon la casa de una maestra por equivocación y ella les dejó una angustiante nota

“Nos criamos en este ambiente de mierda y esto no es vida”, se quejó y entre llantos, manifestó: “Quiero mi país y me tengo que ir, no me puedo quedar. Viví en Estados Unidos pero decidí volver por mi familia pero hoy decidimos irnos. Esta buenísima la cultura que tenemos, pero no quiero pelearla más acá, lo poco que tenés te lo arrebatan y salís y no sabés si te pegan un tiro. Cuesta mucho progresar y nadie nos cuida”, cerró.