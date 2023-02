“No puede ser que anduve por medio mundo y no conozco el bosque petrificado de Sarmiento, cuando nací en Las Heras y siempre lo tuve cerca. El problema es que uno siempre está soñando con conocer Egipto o México y acá alrededor hay un montón de cosas reinteresantes a donde llega gente de otros lugares”. Fabián Figueroa ya tiene pensada su próxima aventura, un viaje de casi 200 kilómetros a un sitio remoto e histórico del sur de Chubut, en una Ford ranchera, algo muy distinto a sus viajes en moto por Estados Unidos y Europa.

El protagonista de esta historia es “Fabián Viaja”, un hombre de Rada Tilly que se hizo youtuber en pandemia y hoy, con 60 años, cosecha más de 16 mil seguidores en Youtube, 108 mil en TikTok y otros 16 mil en Instagram.

Fabián es oriundo de Las Heras, un pequeño pueblo petrolero del norte de Santa Cruz, pero hace 13 años vive en la villa balnearia vecina a Comodoro Rivadavia; el escenario de los videos que publica en su canal de Youtube y que miles de personas consumen a diario.

Su temática está vinculada a viajes y a mecánica, una pasión familiar que amó de chico y que de alguna forma lo llevó a combinar dos cosas que le gustan: el viajar y armar.

Es que precisamente, Fabián se hizo popular en Youtube por el video de una combi que armó durante la pandemia en el garaje de su casa, sin pensar que ese contenido lo iba sumergir en el mundo de las redes con casi 60 años. Pero vamos al principio.

UNA AVENTURA DE DOS RUEDAS

El youtuber cuenta que siempre le gustó viajar, desde chico, y aún recuerda aquellos primeros viajes que hizo a dedo por el interior de Santa Cruz y Chubut. “Toda la vida me encantó viajar, de chico mi sueño era viajar por el mundo, pero cuando tenía 15, 16 años ya andaba viajando. En esa época viajaba a dedo acá a Comodoro que tenía unos tíos o me iba a Puerto Deseado dos o tres días. Así empecé”.

Con corazón aventurero y buscavida, cuenta Fabián que una vez que terminó la secundaria en la única escuela que el pueblo tenía en ese entonces, decidió irse a San Julián e incursionar en la fotografía. Allí tuvo su propio estudio y se quedó unos cuantos años, hasta que decidió seguir viaje.

Su hoja de ruta de alguna forma explica su incursión en Youtube a los 60 años. Es que en Las Heras, su pueblo natal, Fabián fue el creador de una de las primeras FM del pueblo. Comenzó como operador en LU12 y poco después de hacer su propio programa en otra radio decidió crear su propia emisora.

FM “El Chaltén” comenzó a funcionar en el 89, “en la época en que empezaron las FM”, dice Fabián, que la manejó durante 10 años. Fue en esa época que comenzó a viajar distancias más largas.

Cuenta Fabián que su primer viaje importante lo hizo en familia, “con un cachirulo viejo, un Ford 57”.

“Fui con mis dos hijos, Mauro y David, que aún eran chiquitos. Para mí fue un viaje importante porque yo no conocía el norte, era la primera vez que iba a Córdoba. Me acuerdo que llegamos de noche a un lugar de Córdoba, paré en una estación de servicio y estaba lleno de bichos. Andaba a los manotazos”, dice entre risas.

Pero así como viajó en familia, Fabián también viajó en soledad, como lo hacen los amantes de las motos.

En 1993 compró su primera moto importante, una Yamaha Súper Tenere 750 que lo llevó por distintos lugares de Argentina. Luego la vendió y en 2000 volvió a comprarse una moto, una Goldwing 1500. Por ese entonces ya participaba de encuentros de motos por todo Argentina, incluso se animó a crear su propio encuentro en su pago chico.

Con esa moto Fabián viajó por toda Argentina, hasta que en un viaje a Córdoba, otro motoquero le dijo: “cualquiera viaja en una Goldwing”. Para él fue un desafío, y compró una Honda Biz, 100 cc para hacer un viaje por Sudamérica.

“La armé y me fui a Ushuaia, hice la ruta 40 que era todo ripio, volví y me fui a Brasil, bajé por Uruguay, Paraguay. Hice más de 10 mil kilómetros, porque la realidad es que en cualquier vehículo podés viajar, es una cuestión de actitud, de ganas. Hay gente que si no tiene una moto más de 600 no viaja, pero hoy hay un montón de gente viajando en motos chiquitas”. Esa moto hoy está en exposición en una reconocida concesionaria de Comodoro.

VIAJAR EN CUATRO RUEDAS

Fabián hizo de todo en su vida. Una vez que vendió la radio tuvo panadería, venta de autos y venta de celular cuando aún existía Unifón; pero siempre siguió viajando, incluso más allá del continente.

En 2003, por ejemplo, recorrió gran parte de Europa durante tres meses, y en 2012 hizo lo mismo en Estados Unidos. La idea era sencilla: viajar, comprar una moto, recorrer y luego venderla.

La receta la repitió en 2016 y de alguna forma hoy nutre su canal de Youtube, donde comparte videos de esa experiencia que inició en Miami y continuó por Chicago y Dakota, donde participó de un evento de motos.

Ese último viaje, a diferencia de los anteriores, tuvo un segundo capítulo al año siguiente, donde hizo la Ruta 66 hasta Los Ángeles e ingresó a México.

En los últimos años, Fabián comenzó a pensar más en cuatro ruedas. Hace rato había comprado una Ford Ranchera que tenía pendiente de armar, y justo antes de la pandemia decidió armar su propia combi sin saber que ese furgón iba a ser su lanzamiento en Youtube.

“Yo ya tenía el canal. Lo había hecho con la idea de publicar los viajes en moto que había hecho, pero la verdad es que nunca me calenté. Había puesto un par de cosas y nada más. Y pasó que antes de la pandemia andaba buscando una combi para comprar. Estaba en un grupo de combis y un amigo me la regaló. Entonces me compré un Galaxy para insertarle el motor y en marzo comenzó la pandemia. Me vino bárbaro porque estuve todo el año trabajando en la combi”.

Fabián trabajó todo el año en el armado del furgón, compartiendo algunos avances en su perfil personal de Facebook, hasta que un día un comentario lo motivó a animarse a más.

“Me acuerdo que ya la tenía armada, porque no tenía nada cuando empecé, y uno que me seguía en Facebook me dice ‘hacé un vivo para mostrar cómo la pones en marcha’. Me pareció una buena idea, así que hice un vivo con el celular en Youtube. Lo edité un poco y como me gustó lo guardé. La gente comenzó a comentar y se empezaron a enganchar”.

Fabián hizo casi 30 videos de la combi y su comunidad lentamente comenzó a crecer. Esto le gustó y comenzó a incursionar más fuerte en otras redes, alcanzando su mayor momento de fama gracias a un video de TikTok que ya vieron más de 8 millones de personas.

“Comprá en cuotas y pagá la mitad”, recorrió Argentina y el mundo, y Fabián terminó siendo noticias de los principales sitios metropolitanos. Astuto y bicho para darse cuenta cómo crecer en las redes, Fabián aprovechó el impacto de ese video e hizo uno nuevo para promocionar su canal de Youtube.

Su objetivo es que siga creciendo su comunidad. Por eso, el año pasado también decidió abrir el baúl de los recuerdos y comenzó a publicar aquellos videos de su viaje por la Ruta 66.

Por ese entonces, ya estaba trabajando en el ranchero, un proyecto que tiene hace muchos años y que comenzó a recibir sus propios seguidores”.

“La compré en 2012 porque quería tener una camionetita así”, cuenta sobre cómo nació el proyecto. “Cuando yo tenía 15 años ese ranchero era cero kilómetros y soñaba con manejar uno así. Pero también hay otra cosa que no conté todavía, porque a los 10 o 12 años mi viejo tenía un Ford 52 y un amigo de él tenía un Falcón, moderno, creo que era 74. Ese fue el primer auto moderno que manejé y era igual a este. Entonces, cada vez que subo siento que estoy en ese auto”.

Al Ranchero aún le faltan detalles de terminaciones pero está listo para agarrar ruta como si fuese un motorhome. Tiene una cama de plaza que se puede agrandar, un inodoro químico, una pileta con agua, un anafe portátil, un par de armarios y otros detalles que se pueden apreciar en el video.

Fabián sabe que pronto estará terminado y comenzará su propia aventura, esta vez por aquellos lugares que siempre estuvieron cerca pero nunca visitó. “La idea es empezar con viajes cortos. Ir al Bosque Petrificado en Sarmiento, a Rocas Coloradas, a Camarones por la Ruta 1, lugares que están cerca donde se puede hacer un video reinteresante. Esto lo digo por experiencia, porque después de haber viajado en moto por Europa y Estados Unidos no conozco el Bosque Petrificado y soy de Las Heras. Estaba a ciento y pico de kilómetros y nunca fui. Y creo que hay muchas cosas reinteresantes para visitar. El problema es que como uno está cerca lo deja para después”.

El youtuber cuenta que bromea con esa moraleja: “No puede ser que anduve por medio mundo y no conozco el Bosque Petrificado”. De alguna forma marca algo que le pasa a muchos; la necesidad de viajar por otros lugares y no conocer el suelo propio.

Así, con 60 años, Fabián se prepara para una nueva aventura, esta vez de cuatro ruedas y con el objetivo de mostrárselo a su comunidad porque, como dice, se puede ser youtuber a cualquier edad. “Es algo muy divertido. Yo creo que vos podés ser youtuber a cualquier edad. Hay cosas que te limitan el físico, pero hay un montón de cosas que uno puede seguir haciendo dependiendo de las ganas que tengas. Es como al que le gusta bailar, es una cuestión de la cabeza de uno. El problema es que muchas veces uno se limita por la edad, porque no es rubio, porque no es alto, pero si en realidad se animara a hacer lo que tiene ganas quizás sería exitoso o por lo menos lo disfrutaría. A mí me gusta, me gusta que la gente me escriba, ese ida y vuelta es muy entretenido, porque no todo pasa por ganar plata. Lo importante es animarse”, sentencia el hombre que se animó a incursionar en las redes a los 60 años, combinando sus dos pasiones: la mecánica y el viajar.