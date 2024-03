Victoria Villarruel rompió el silencio y habló de su relación con Javier Milei

Victoria Villarruel rompió el silencio tras el duro revés del Gobierno hacia el mega DNU de Javier Milei y afirmó no tener diferencias ni inconvenientes puntuales con el presidente.

La vicepresidente subió un video después de la crítica noticia recibida este jueves sobre el cierre de la tarde y salió a enfrentar tanto las críticas como a las personas que “buscan dividirlos”.

''Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos'', expresó en un breve video que publicó en la red social X.

Además, desmintió internas con el presidente de forma contundente. “Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos de dividirnos. El Senado es un poder independiente de la República Argentina. No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, adelantó.

Por último y refiriéndose tanto a la oposición como a diputados y senadores, Villarruel dijo: “la política tiene que trabajar para la gente, no hay progreso sin libertad, todo por Argentina”.

El mega DNU pasará ahora a la Cámara de Diputados y en caso de no tener el visto bueno de la mayoría, quedará caído y sin poder funcionar.