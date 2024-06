Uno por uno, cómo votaron los senadores chubutenses en la Ley de Bases

Tras más de 13 horas de debate en el Senado de la Nación, se definió la votación general de la Ley Bases con un empate de 36 votos y la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel que se inclinó por acompañar la medida.

Durante la votación final, se generó incertidumbre sobre la participación de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes inicialmente habían pedido no dar quorum pero finalmente se presentaron y votaron por la negativa.

Durante la sesión, el senador Gadano votó por error a favor de la Ley de Bases, lo que dejó todo 37 a 35 a favor. Sin embargo, rápidamente corrigió su voto y, tras una segunda votación que volvió a empatar, la legisladora Villarruel desempató a favor de la propuesta.

De la provincia del Chubut, los que votaron a favor fueron Andrea Cristina, de Propuesta Republicana y Edith Terenzi, de la Unión Cívica Radical, mientras que el único voto negativo fue el de Carlos Linares de Unidad Ciudadana.

En varias oportunidades, el ex intendente de Comodoro Rivadavia había anticipado que no iba a acompañarla considerando que vulneraría a los trabajadores. Durante su exposición, el legislador acusó al Gobierno de “comprar votos”. “Tenemos que preguntarnos cómo se compran los votos en el Senado. Eso nos involucra a todos. ”Somos todos cómplices de lo que está pasando en este momento en el Senado. Es gravísimo lo que esta pasando", dijo. Y añadió: "se están comprando votos en el Senado y no podemos mirar para otro lado".