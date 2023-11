Un militante de La Libertad Avanza lanzó una preocupante y fuerte amenaza a Juan Grabois. A través de un video que circula en las redes sociales, un hombre amenazó al dirigente político y exprecandidato a presidente de Unión por la Patria, durante las elecciones PASO 2023.

“No jodas con los milicos. Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenemos nada que perder. Ustedes tienen mucho más que perder. Tienen familia, tienen todo. Ojo Grabois, no rompas los huevos, fijate lo que le pasó a Morales, lo quisieron linchar”, indicó.

Además, dio a entender que ante una movilización que se realice sobre la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires va a estar “regalado”. “Ni la policía va a poder pararnos”, añadió. “La policía no va a reprimir, va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder obviamente, lo que tenga que pasar pasará, estás notificado”, explicó el hombre.

“Estás notificado, hace lo que vos quieras, pero…” explicó el hombre insistiendo con su clara amenaza. Por otra parte, sostuvo que “vos vas a rajar como un cagón, pero los demás la van a cagar. Te esperamos en la manifestación. Eso sí, lleva varios matafuegos por las dudas, viste que siempre se prende fuego todo y chalecos a full, porque de este lado, no hay balas de goma. Suerte Grabois, nos vemos”, concluyó.