CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Con exposiciones a favor y en contra, esta semana comenzó el debate en Diputados para tratar en comisiones el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Allí, de manera virtual, funcionarios gubernamentales y especialistas defensores del pañuelo verde y del pañuelo celeste expusieron al respecto de uno de los temas más sensibles con los que el Congreso cerrará el año legislativo.

En ese contexto, un expositor “provida” citó a la popular novela de John Ronald Reul Tolkien, El Señor de los Anillos, para justificar su postura en contra de la legalización del aborto. Su intervención se volvió viral en redes sociales, donde estallaron cientos de memes y comentarios al respecto, destacó Infobae.

Fernando Toller, abogado y profesor de derecho, concluyó su exposición en la Cámara de Diputados haciendo referencia a la exitosa saga. “Cierro con Tolkien” -dijo Toller-: “Están charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice ‘che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra’. Y Gandalf le dice: ‘¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos”.

Toller, Fernando - Reunión Informativa por la ley IVE - 02-12-2020

“Señores diputados, señoras diputadas, démosle una oportunidad a cada ser humano. Cuando no podemos devolverle la vida ni a uno solo de los miles y miles que se llevó el COVID, no sumemos desolación legislada en nuestra tierra. Les pido que rechacen esta ley y que trabajemos porque podemos hacer algo mejor juntos para cada uno y cada una con esta situación terrible del aborto”, concluyó en el debate de las comisiones de legislación general, de legislación penal, de mujeres y diversidad y de acción social y salud pública.

Toller es profesor de Derecho en la Universidad Austral, donde dirige el Programa de Doctorado en Derecho. Además enseña derecho constitucional, derechos humanos, derecho de la comunicación, filosofía del derecho e investigación jurídica. Su cita del escritor y poeta británico, J. R. R. Tolkien estalló en redes sociales. El fragmento de su discurso tuvo miles de likes y retweets, y cientos de comentarios irónicos por parte de los defensores del aborto, así como también hubo militantes “provida” que apoyaron la exposición de Toller.

Mientras tanto, el Frente de Todos espera que el proyecto que elevó Alberto Fernández y que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo se trate el próximo jueves 10 de diciembre en Diputados y obtenga la media sanción. Por lo pronto, luego de las dos jornadas de exposición que contaron cada día con treinta testimonios divididos en 15 a favor y 15 en contra, hoy habrá discusión entre legisladores y se esperaba que el viernes se emitiera el dictamen.

Sin embargo se postergó y tendrá resolución el próximo miércoles para empezar a ser tratado 24 horas más tarde en la Cámara Baja, donde se estima que la iniciativa tendrá el apoyo necesario. No obstante, en el Senado la pelea volverá a ser voto a voto como hace dos años atrás, cuando en dicha Cámara se terminó rechazando el aborto.