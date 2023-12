Luego de la asunción de Javier Milei como presidente argentino, durante su discurso, el líder libertario se tomó un momento para lanzar una dura advertencia a quienes cobran planes sociales. De esta manera, aseguró que “el que corta (las calles) no cobra”.

Sin embargo, un referente del Partido Obrero salió a responderle a Milei a través de una entrevista brindada en una radio. Allí, el hombre confirmó que “la huelga está garantizada”. Además, confirmó una movilización para el próximo 20 de diciembre.

Además, se refirió al presidente argentino y consideró que dijo algo ilegal. “No hay ningún motivo para que una persona que protesta se le saque el beneficio”, añadió en AM750.

“Esto es como si una persona que tiene una pensión por discapacidad, y ha ocurrido hace poco, que se manifestaron los prestadores, se les saque el beneficio porque eso no funciona bien”, agregó.

Grabois hizo una “primera reflexión” luego de la asunción de Milei: “planteo mesiánico y fundacional, análisis histórico gorila”

En este sentido, el líder del Partido Obrero señaló que “quieren estar de los dos lados del mostrador” y “asumir la suma del poder político”. Además, reveló que Milei “le tiene miedo a las movilizaciones porque van a ser muchas”

“No vamos a ser solamente nosotros. Van a haber muchas, entonces quiere usar una amenaza a un sector que, como el Estado es el que les paga ese beneficio, vendría a ser el patrón que funciona como el empresario que dice que no se puede hacer huelga”, remarcó Belliboni. Además, sostuvo que “anuncia un ajuste brutal y amenaza a los que se van a movilizar. Esto va a terminar mal si ese es su concepto de cómo gobernar. El Gobierno no puede amenazar por cadena nacional. No les va bien”.

Javier Milei convocó a una banderazo en la calle para el día de su asunción

EL LLAMADO A LA UNIDAD COMO RESISTENCIA

Por otra parte, el dirigente político anunció el llamado a una unidad para hacer frente a las políticas de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza y que “perjudican a los trabajadores”. No vamos a aceptar que haya un retroceso social que ha sido anunciado tan suelto de cuerpo cuando lo que pasa con eso es que hay mucha gente a la que le va muy mal”.

“Vamos a tener todo lo que a Milei le preocupa, que es la protesta. Vamos a tener un problema con un Gobierno que no entiende que las protestas son una relación natural que tiene el pueblo con el Estado. Va a haber una manifestación en la lucha de clases”, indicó. Por último, confirmó que ”pusimos proa a una manifestación muy importante el 20 de diciembre”.