“No puedo ir a una pelea de cuchillos y espadas con un escarbadientes, no lo puedo hacer”. Con esa frase Alejandro Albaini le confirmó a ADNSUR que no se presentará como candidato a gobernador por el partido Renovación y Desarrollo, luego que Adrián Maderna declinara su postulación para abocarse de lleno a atender los problemas que enfrenta en la Municipalidad de Trelew.

Albaini, que fue presentado como el compañero de fórmula de Maderna, sonaba en las últimas horas para asumir ese desafío, pero explicó que sería imposible poder cumplir tal rol “porque no tengo las herramientas para hacerlo”.

“Hay una diferencia enorme de recursos, de cajas municipales, de cajas provinciales para competir” dijo también el exintendente de Puerto Pirámides en obvia referencia a los dos frentes electorales más grandes que, se prevé, polarizarán la elección del 30 de julio en Chubut.

También el ahora excandidato a vicegobernador de Renovación y Desarrollo dijo que “es imposible en 24 horas poder armar un esquema para diputados, porque al no estar Adrián (Maderna), varios son los que se bajaron”, reveló en relación a los problemas para conformar una lista de candidatos a diputados provinciales.

“Entiendo que ante la renuncia de Adrián se caen muchas cosas, porque es un armado que tenía Adrián con su equipo y todo eso queda trunco”. Pero aclaró que “yo no sé si alguno de los compañeros quiere dar esta pelea que creo que es desigual, que no es justa en cuanto a recursos. Yo lo veo de esa manera, pero si alguno quiere asumir esa responsabilidad, bienvenido sea. Yo no puedo garantizar ni el financiamiento de la campaña, ni armar las listas en 24 horas, me parece desprolijo y no lo voy a hacer” dijo contundente.

Y aclaró que “no es que no crea que sea capaz, no es que no crea que no pueda hacerlo”, simplemente indicó que “no es el momento”.

Además, lamentó que “habíamos elaborado una plataforma electoral de un proyecto ambientalista en Chubut” y agradeció “a toda la gente que me llamó para que asuma esa responsabilidad, candidatos a intendentes y concejales de más de 27 localidades que estaban armados y listos para competir”.

“LO ENTIENDO A ADRIÁN, PERO NO LO COMPARTO”

En tanto y sobre la decisión de Maderna de bajar su candidatura a gobernador, expresó que “lo hablé con Adrián antes de su comunicado. Lo noté muy consternado por la situación de Trelew, lo noté muy preocupado” graficó y sostuvo que “él entiende que necesita que el gobierno provincial ayude a la gente de Trelew. Este abandono que ha sufrido durante años”.

En ese sentido Albaini dijo que “me parece que ha tomado una decisión pensando en su gente, y de terminar su gestión de la mejor manera posible, pudiendo pagar sueldos, aguinaldo, pudiendo solucionar los problemas del transporte”.

Y agregó: “Yo lo entiendo, pero no lo comparto, se lo dije. Me da la sensación que él tenía una proyección importante en estas elecciones, que la gente quería esta oferta electoral más que nada por nuestra posición ambiental, porque de ser gobierno íbamos a aprobar la iniciativa popular para desterrar para siempre esta cuestión minera que viene hace 20 años. No será en este turno electoral, ya habrá otros” concluyó.