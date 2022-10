“Estamos en Yala Laubat, una localidad de 30 familias en Chubut”, dice Torres en el inicio del video de la polémica, que podés verlo aquí (Yala Laubat vuelve a tener agua | YALA LAUBAT VUELVE A TENER AGUA Junto a pobladores de la meseta, vecinos de Comodoro, integrantes de la agrupación Isabel y UATRE, más el apoyo de... | By Ignacio Torres | Facebook . A continuación denuncia que junto a UATRE, Cáritas y la agrupación Isabel, además de vecinos de Comodoro que hicieron un aporte en herramientas, se organizaron para concurrir a ese paraje y perforar un pozo desde el cual hoy pueden obtener agua potable, ante la "falta de respuestas del gobierno provincial".

Sin embargo, horas después, una integrante de la misma comunidad posteó un video, junto a otro grupo de personas, en el que desmiente los dichos del senador y asegura que el pozo del que extrae el agua es el que realizó el IPA (Instituto Provincial del Agua).

“Dice que él hizo la perforación y queremos decir que el pozo que está aquí le pertenece a doña Elvira, que es un pozo que ella hace desde el momento en que nos quedamos sin agua. Este pozo no pertenece a la comunidad, como él dice en el video”, comienza expresando la mujer que habla en nombre de la comunidad de Yala Laubat, en la que contradice al video de Torres.

“La perforación que hace la agrupación Isabel está mal hecha porque no tiene los filtros que necesita, entonces no funciona”, asegura la mujer. “Cuando Nacho Torres sale en el video mostrando una manguera de la que sale agua, no es de este pozo, sino del pozo que realizó el IPA en el mes de mayo, con una profundidad de 47 metros y éste tiene más de 30 metros de filtros, por lo que el agua entra bien a los caños, con una bomba eléctrica con la que sí nos estamos abasteciendo de agua. Y ese es el agua que muestra Torres, pero no hizo él la perforación”, aseguró la vecina. El video está aquí Comunidad de Yala Laubat desmiente al Senador Nacho Torres

En diálogo con FM El Chubut, Lienqueo sostuvo que "en enero vino gente de la asociación (de Comodoro), vieron la situación en redes y vinieron de forma solidaria y sin fines de lucro a hacer la perforación. Ese fue el ofreciemiento". Agregó que "en setiembre llegaron aquí y comenzaron a hacer las tareas. El último día de trabajo apareció Torres sin avisar a la comunidad a hacer esa filmación, sin pedirnos permiso. A la semana nos enteramos que sale ese spot de que él había venido a solucionar el tema del agua".Tras ver la publicación, los habitantes se reunieron e hicieron un video similiar, pero desmintiendo al senador. "Hoy en día la perforación no funciona. Nos dimos cuenta que falta hacer unos filtros en loscaños. La perforación que muestra una manguera donde sale agua es del Instituto Provincial del Agua", sostuvo.

Torres: “El gobierno provincial tapa sus falencias con este tipo de operaciones”

Por su parte, el senador Torres replicó las acusaciones en su contra, vertidas el segundo video: “Me da pena que el gobierno, en vez de hacer una autocrítica y tomar conciencia de que hay vecinos que ponen tiempo y dinero para llevar una solución a un pueblo, mostrando que hay falencias reales del Estado, en lugar de admitir el error hacen estas operaciones burdas”, expresó el senador ante la consulta por la polémica en redes sociales.

“Yo hablé con el lonco que armó el video, estuvimos con él en la localidad y la percepción es totalmente distinta. Nos mostraron que justamente el camión que debía hacer las perforaciones es de Servicios Públicos y está parado hace más de dos años, porque no le pagaron los viáticos para ir a repararlo y hacer el pozo. Por eso tuvimos que ir y ayudar con vecinos: nosotros no somos gobierno no tenemos partidas presupuestarias para hacer esas intervenciones”, afirmó el legislador nacional.

Torres no dudó en apuntar contra Vanesa Abril, subsecretaria de Comunicación del Gobierno provincial, a quien acusó de “estar pidiendo por mensaje a todos los medios de la provincia que viralicen este video, utilizando la necesidad de la gente para tapar las falencias de este gobierno, con los cientos de millones de pesos que gastan en pauta oficial”.

Ante la consulta de si el pozo que él menciona en su video fue efectivamente perforado o no, respondió: “Por supuesto, el pozo se hizo y de hecho se limpió otro pozo que había también. Es absurdo decir que no lo hicimos. De hecho, en ningún momento dicen que no se hizo, sino que no tiene un filtro. Aportamos una solución y lo hicimos a pulmón, ante un pedido que nos hicieron porque había un camión parado desde hace dos años y este gobierno, en vez de admitir esas falencias, elige tapar con dinero de todos los chubutenses que ponen cientos de millones de pesos, que gasta Vanesa Abril, con los que se podría realizar un montón de pozos de agua en la provincia”.