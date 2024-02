Torres anunció la pavimentación de la circunvalación a Comodoro por ruta 37

En el aniversario de Comodoro Torres: “Muchos me decían ‘Nacho, no seas boludo, no te enfrentes al gobierno nacional', pero no podemos seguir haciéndonos los distraídos” El gobernador dijo que el gobierno de Milei le está descontando a Chubut un monto de 3.000 millones de pesos diarios, en represalia por el reclamo por el subsidio al transporte “y porque me saqué una foto con un intendente de otro partido”.