Se comprobó la relación de la novia del payador asesinado en Chubut con el único detenido

En la madrugada del 23 de octubre del año pasado, Saúl Anticaneo, reconocido payador de 28 años, fue víctima de un asesinato en la casa que alquilaba en Río Mayo. Su pérdida conmocionó tanto a la comunidad local como al interior de Chubut, donde era ampliamente conocido.

Tras el asesinato de Antonio Tesso, de 41 años, las autoridades lo detuvieron en una estancia de la localidad de Perito Moreno. En un principio, se especuló que Tesso podría haber estado obsesionado con la novia de Saúl, lo que molestó mucho a la mujer y la llevó a enviarle una nota de reproches. Actualmente, la joven se mudó a la casa de sus padres en Trelew. En el momento del terrible suceso, la víctima se desempeñaba como maestra rural en Ricardo Rojas.

Sin embargo, este miércoles por la tarde se confirmó la situación de la pareja de Anticaneo, quien quedó seriamente comprometida a raíz de una serie de pruebas recolectadas.

Cuándo comenzarán las vacaciones de invierno en las escuelas de Chubut

“Además estamos convencidos que en la muerte de Saúl están comprometidas entre 3 y 4 personas cuyas identidades nos reservamos para no entorpecer la investigación”, mencionó Eduardo Hughes quien no quiso adelantar otras novedades del caso “porque aún no hay pruebas contundentes. Pero si puedo decir que con lo que tenemos, podemos acusar al menos a una persona más. Y es lo que vamos a hacer”, comentó el abogado al medio Red43.

“No solo hubo mensajes, también cruzamos llamadas telefónicas”, remarcó el abogado agregando más datos para que lo que ocurrió aquella trágica madrugada pueda ser esclarecido. Esa persona no sería otra que quien fuera la novia de Anticaneo ya que quedó comprobado que mantenía una relación amorosa paralela con Tesso,

El ministerio de Educación intervino una escuela de Chubut: apartaron a los directivos por irregularidades

Luego de analizar los celulares de la joven, se descubrió que mantenía una relación simultánea con Saúl y Tesso. En los mensajes, Tesso expresaba su deseo de que Saúl no interfiriera en su relación y llegó a mencionar que cometería un error del cual no sería perdonado. También se encontraron mensajes de carácter sentimental que confirmaban la relación entre ambos.

“Nosotros estamos reuniendo las pruebas necesarias para que el juez fije la fecha del juicio. Alli es donde vamos a realizar todas las acusaciones”, expresó Hughes. Se hará a través de un jurado popular. La imputación será por homicidio agravado, con premeditación y alevosía. La única pena que cabe es la de prisión perpetua. La querella no descarta la figura de “coautores” para otros supuestos involucrados para quienes la pena sería la misma.

La odisea de una comodorense en la ruta: se quedó tirada sin señal de celular ni nafta y nadie la quiso ayudar

Las pericias a la ropa de Tesso se están realizando en Rawson lo mismo que la de un chip de un celular de quien era novia de Saúl en el momento del asesinato. “Los resultados serán importantes para ir completando la participación de quienes estarían involucrados. Pero estamos seguros de muchas cosas por lo cual ya tenemos preparadas las acusaciones, más allá de la de Tesso”, cerró.