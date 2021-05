Sesión en la Legislatura de Chubut: aprobaron pedidos de informe y prorrogaron las sesiones virtuales

La Legislatura de Chubut sesionó este martes por la mañana, y entre los pocos puntos a destacar en una sesión sin dictámenes de comisión, figura la prórroga de las sesiones virtuales durante el mes de mayo –con el voto negativo del bloque Chubut Unido- y la aprobación de diferentes pedidos de informe.

Concretamente se votaron dos resoluciones, ambas del bloque Chubut Unido: una dirigida al Poder Ejecutivo, que apunta a saber si se está dando efectivo cumplimiento a la ley general de pesca marítima, respecto a aprovechamiento integral de los recursos vivos del mar y en el abastecimiento de materia prima a las plantas procesadoras de nuestra provincia.

El otro pedido, también dirigido al gobierno, está referido a la ley que prohíbe la deposición de residuos pesqueros en los basurales municipales, por lo que se piden estudios de impacto ambiental y actas de inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente a las empresas que tienen firmados convenios con Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

En la sesión ingresó y pasó a comisiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para prorrogar por 180 días la ley que declara la emergencia en el sector de Salud a causa de la pandemia del Covid, así como también tomaron estado parlamentario una propuesta del diputado Miguel Antín para modificar la ley de jubilaciones de ex combatientes, y una iniciativa del bloque UCR, con una declaración instando a diputados nacionales a votar la prórroga de la Ley de Régimen de Recuperación de la Ganadería Ovina.

Además, se enviaron a Asuntos Constitucionales para ser tratados, los pliegos enviados por el Consejo de la Magistratura de Bernardo Corneo como defensor público civil para Rawson; Natalia Murillo como defensora pública penal para Puerto Madryn; y Carla Vera, como defensora publica penal para Comodoro Rivadavia.

DÍA DEL TRABAJADOR

Luego en la Hora de Preferencia, el tema del Día del Trabajador que se conmemoró el pasado sábado, fue el asunto excluyente. Lo introdujo Tatiana Goic, quien primero pidió un minuto de silencio para quienes perdieron la vida trabajando o en la lucha por los derechos, y repasó hechos históricos de eventos trágicos que costaron la vida a trabajadores. La legisladora de Camioneros, aludió a la necesidad de mejorar las medidas en los yacimientos ante la pérdida de una vida en los últimos días, y destacó la lucha de los gremios pidiendo más medidas de seguridad.

En el mismo sentido se sumó la diputada madrynense del sastrismo, Xenia Gabella, quien agradeció el repaso histórico desde la mirada patagónica que hizo Goic, e hizo un reconocimiento a los trabajadores de Chubut, “fundamentalmente a los de la salud, que han puesto todo para que nos encontremos de la mejor manera posible, luchando contra una crisis económica que nos toca vivir”.

Por su parte el diputado petrolero del oficialismo, Carlos Gómez, también habló sobre el reclamo de los sindicatos para mejorar las medidas de seguridad en casos de accidentes, y destacó que “se trabaja junto a las operadoras y se busca la inversión para optimizar la cobertura que necesita el trabajador ante un accidente”. Luego destacó que el presidente Alberto Fernández, en época de pandemia, prohibió los despidos, habilitó una nueva ley de jubilaciones, e impulsó la nueva ley de impuesto a las ganancias.

Finalmente, la última oradora fue la radical Andrea Aguilera, quien trajo a la memoria la situación actual de los trabajadores estatales chubutenses, y afirmó “parece ser que estos derechos en nuestra provincia no se están cumplimiento, tienen tres meses de deuda salarial, el salario es el primer derecho y no se está cumpliendo, mientras desde el gobierno no se habla de qué se va a hacer, y el gobernador hace acuerdos con algunos sectores”.

También aludió a la situación de los jubilados, que dijo “ya han cumplido su tiempo laboral, están todos los días en la calle, y no hay ninguna solución para ellos por parte del gobierno”.

En ese sentido, se refirió al ISSyS, que marcó “tiene un funcionamiento absolutamente irregular, continúa desfinanciado, e incorporando personal, pero la diferencia es que cobran en tiempo y forma”. Agregó que “los vocales tienen los mandatos vencidos, por lo que todas acciones que llevan adelante, no están en el marco de la legalidad, por lo que es indispensable que el Ejecutivo convoque a elecciones, ya que las de 2018 quedaron sin efecto. De esta manera vamos a empezar a resolver los problemas de los trabajadores, necesitamos hechos, no palabras”, concluyó Aguilera.