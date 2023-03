Fortalecido tras la decisión del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, de no ser candidato en las elecciones 2023, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta llegará este viernes a Trelew para apoyar explícitamente la candidatura a intendente de la ciudad del radical Gerardo Merino y respaldar la precandidatura a gobernador de Chubut del senador nacional Ignacio “Nacho” Torres.

“Tengo previsto estar el viernes en Trelew apoyando a Gerardo Merino y “Nacho” Torres” afirmó este martes Rodríguez Larreta en una entrevista concedida a Radio Chubut de Trelew. Y en la que además se esmeró en dejar en claro su “respaldo total” al joven veterinario que se impuso en la interna de Juntos por el Cambio superando al exministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni.

Sobre Merino expresó que “es un gran candidato que viene trabajando muy bien en el equipo junto con Nacho Torres”, a quien consideró como “nuestro referente y candidato a gobernador”.

“Va a ser el futuro gobernador de la provincia, un tipo de mucho laburo que conoce muy bien la provincia” declaró sobre el joven senador nacional por Chubut Rodríguez Larreta, que ya visitó Trelew al menos en dos oportunidades en su rol de precandidato a la Presidencia de la Nación.

Por eso y mostrando conocimiento de los problemas que afectan a la provincia también elogió a otros dirigentes que el PRO tiene como potenciales candidatos en las distintas ciudades. En ese sentido expresó que “así como en Trelew está Gerardo Merino, tenemos a Ana Clara Romero en Comodoro Rivadavia, a Matías Taccetta en Esquel. Chubut es una provincia que tiene un potencial enorme”, afirmó.

Y por supuesto no evitó referirse a la decisión del expresidente Mauricio Macri de declinar su candidatura a presidente. Reveló Rodríguez Larreta que “yo venía conversando con él del tema, pero ya lo veía en esa dirección”. Y agregó que “Argentina no necesita un salvador, necesita gente que labure, que se arremangue y que trabaje en equipo, esto lo vamos a sacar adelante todos juntos, no uno solo”, sostuvo.

También declaró que “la violencia y la agresión nos ha llevado a un país frustrado, sin trabajo, con 100% de inflación”. Y cerró de manera contundente: “De un lado están los violentos, yo siempre voy a estar del otro”.