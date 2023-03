Traigan paraguas y fechas, que llueven candidatos en Chubut

Luque se mostró con Coliñir en Trelew

La campaña electoral con miras a la elección municipal de Trelew del próximo 16 de abril suma todos los días nuevos protagonistas. Ahora el que llegó a la ciudad por primera vez, con su traje de pre candidato a gobernador y con los avales del oficialismo nacional, fue Juan Pablo Luque.

La presencia del intendente comodorense, en la tarde del miércoles pasado para acompañar al candidato a intendente de Trelew por el Frente de Todos, Emanuel Coliñir, en la apertura de una sede de campaña, no pasó inadvertida, sobre todo para los candidatos a concejales trelewenses que integran la lista de Coliñir, que debieron contentarse con mirar desde abajo, ya que fueron desplazados de la tarima principal.

El insólito pedido “sexual” a una influencer comodorense que se viralizó en las redes: “para vos y tus amigas…”

Aunque algunos malpensados no dejaron de remarcar que también había oportunidades de visita durante el fin de semana de las internas del 5 de marzo (cuando Luque participaba de un encuentro en Panamá por la preservación de los océanos), el rasgo distintivo de la llegada del comodorense fue en su rol ya asumido como pre candidato a conducir la provincia, con apoyo del gobierno nacional.

Mirá quién me banca

En efecto, la foto entre Luque y Coliñir tiene detrás mayor profundidad. Horas antes de la inauguración de esa sede de campaña, el candidato a intendente de Trelew estuvo en Buenos Aires, reunido con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, encuentro que el propio aspirante a suceder a Adrián Maderna en la intendencia, se esmeró en publicitar a través de sus redes sociales:

Denuncian que realizan fotomultas sin aviso en el ingreso a una localidad chubutense

“Me reuní con el compañero y ministro del Interior @wadodecorrido –tal el alias del ministro en la red social Twitter- para conversar sobre el presente y futuro de Trelew, y la oportunidad que tenemos de construir juntos una ciudad que crezca y genere empleo. El compromiso lo asumimos con todos/as, juntos el 16 de Abril. ¡Gracias Wado!”, posteó Coliñir en la red del pajarito, acompañando el texto con dos fotos junto al funcionario nacional.

Algunas fotos pueden valer muchas palabras… ¿aunque sean de un año atrás?

Fue a pescar con su amigo y murieron ahogados en Sarmiento hace 9 años: el misterio del cuerpo que nunca apareció

Luque camina en la misma vereda de Coliñir, ya que aspira a convertirse definitivamente en el candidato a gobernador del Frente de Todos en Chubut. Una muestra sustancial de contar con ese respaldo nacional fue cuando recibió en su ciudad, Comodoro Rivadavia, las visitas del diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y del conductor del Frente Renovador y actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Si bien esa foto ya cumplió más de un año (por entonces, Massa era diputado nacional), porque se dio durante el Aniversario de Comodoro en 2022, jamás se repitió esa imagen en otro punto de la provincia. La llegada de los tres referentes nacionales para asistir a aquella celebración fue un fuerte mensaje hacia el resto del peronismo chubutense.

Chubut: salió del boliche con su cuñada y la violó en su casa

Por eso, se cree que la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia en el barrio Arturo Illia de Trelew, donde se inauguró la sede partidaria, significó mucho más que un simple paso por la ciudad. Fue la primera vez que abiertamente Juan Pablo Luque se involucra en la campaña electoral que vive la ciudad, apoyando a un candidato. Además, fue la ocasión ideal para reafirmar su deseo como hombre del justicialismo de convertirse en el candidato a la gobernación del Chubut representando al Frente de Todos.

Primer caso de gripe aviar en Chubut: matarán a todas las aves del corral para evitar más contagios

Ojo que se puede sumar Plim Plim

Claro que esas credenciales deben validarse ante varios sectores del justicialismo. El mismo día de la visita de Luque a Trelew, el dirigente camionero Jorge Taboada salía en Comodoro a pedir una fórmula de unidad para garantizar el triunfo del PJ en la provincia, proponiendo para eso el binomio Ricardo Sastre-Juan Pablo Luque, relegando al intendente petrolero al rol de vice. De este modo, el camionero dejó en claro que su sector apoya al madrynense, sobre todo por una cuestión de “experiencia”, al tiempo que advirtió que si no se da esa conjunción, “nosotros buscaremos un candidato propio: puedo ir yo, mi secretario adjunto o el payaso Plim-Plim”, aventuró.

No hay dos sin tres, en el PJ provincial

Otro de los que no parece convencido de la opción Luque es Salvador Arrechea, actual presidente del Congreso del PJ, no tanto por la figura del comodorense (lo mismo se afirma en relación a Ricardo Sastre) sino por el frente común conformado con el gobernador Arcioni, al que el veterano dirigente cuestiona permanentemente. Por eso, desde su sector, que representa a la histórica lista verde del PJ, ya se han expresado en apoyo a la candidatura del tercer pre candidato en pugna para la gobernación de Chubut, Exequiel Villagra, en tanto aseguran que si bien están dispuestos a participar del armado de un frente amplio, esto no implica convalidar “el modelo del gobernador Arcioni, por los resultados que ha tenido en Educación, en la deuda provincial y otros temas como la minería”, según suele criticar ‘el Vasco’.

Lo llamaron de la escuela porque su hijo lloraba, entró al aula y lo golpeó: denunció a las maestras

Esa postura se mantiene aun cuando a nivel nacional el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sigue siendo uno de los sostenes del gobierno y es quien alienta hacia abajo la participación dentro del Frente de Todos, lo que incluye a sus seguidores en Chubut, encabezados por el gobernador Arcioni. Versiones al margen: ya se empieza a hablar, en círculos nacionales, de que la presencia de Massa en el gobierno tiene fecha de vencimiento, ya que su gestión en Economía concluiría en mayo.

Mejor ir al todo o nada en octubre

Volviendo al plano provincial, desde el sector de Arrechea tampoco se alienta el desdoblamiento de las elecciones en Chubut y prefieren ir a la elección alineados con las nacionales, en octubre: “En la provincia no tenemos un modelo fuerte para defender –reconocen- pero además en la elección nacional van a confrontar claramente dos modelos, el nacional y popular frente al conservador neoliberal y no estaría mal definir todo en esa pugna, de blanco o negro”.

La búsqueda de Hernán Soto, desaparecido hace 26 años en Comodoro llegó a la Selección Argentina

Tal vez esa postura forme parte del debate en el próximo congreso del PJ, convocado para mayo en la zona cordillerana, ya que si bien han adoptado algunas definiciones (la más importante no fue cumplida, cuando se expidió a favor de internas abiertas pero finalmente se hicieron cerradas en Trelew), todavía quedan algunos temas por tratar. Claro que para ese entonces, la fecha de las elecciones ya debería estar definidas, ya que se requiere de un mínimo de 90 días de antelación.

Té para tres en la mesa de definiciones

El encuentro entre Mariano Arcioni, Ricardo Sastre y Juan Pablo Luque generó expectativa el miércoles pasado, cuando parecía que surgirían definiciones en torno a la fecha electoral y también sobre una posible síntesis de los proyectos del madrynense y el comodorense, que pugnan por la candidatura a gobernador sin intención, hasta ahora, de resignar apetencias uno en favor del otro, para conformar un binomio de unidad.

La Rural, Los Años Dorados y Comodoro, la casa de un astro del cuarteto que murió hace seis años

No fueron solamente tres, ya que cada uno concurrió al encuentro con sus alfiles más cercanos: Arcioni lo hizo junto a su secretario y hombre de máxima confianza, además de presidente del Frente Renovador, Alejandro Sandilo; Ricardo Sastre, como era de esperar, fue acompañado por su mellizo Gustavo, actual de intedente de Madryn. Y Luque asistió junto a su secretario de Gobierno y pre candidato a sucederlo en la intendencia, Maximiliano Sampaoli. Se comenta que otro actor en el cónclave fue el diputado provincial Carlos Elieche.

A propósito del encuentro, se escucharon cuestionamientos dentro del PJ: “No se entiende por qué los mismos que decidieron cambiar las reglas electorales a las 11 de la noche del 22 de diciembre, creando una gran incertidumbre, ahora son los que tienen la potestad de definir la fecha electoral, como si los demás no existieran”, se escuchó decir en ámbitos vinculados a la militancia.

Alerta por fuertes vientos en Chubut: las ráfagas superarían los 90 km/h

Arcioni quiere un consenso más amplio dentro del PJ

Fueron sugestivas las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni en Trelew, tras mostrarse, después de mucho tiempo, junto al intendente Adrián Maderna, durante un evento comercial. En la oportunidad también se lo vio dialogar con Gustavo Mac Karthy y si bien la inauguración le permitió saludar al flamante candidato de Juntos por el Cambio, Gerardo Merino, las lecturas políticas que disparó esa imagen sirven para sumar un renglón más a la interna del PJ. Es que el mandatario provincial propuso una “una reunión amplia en busca del consenso, dentro del justicialismo”. Mientras se prepara la reunión grande, después de esas palabras hubo una “reunión chica”, la ya mencionada mesa de 3 más asesores, de la que no surgió ninguna definición, pese a que los tiempos siguen achicándose. Por lo demás, el gobernador manifestó que no mezcla lo personal con lo político, en referencia a que no tuvo buena sintonía con Maderna y Mac Karthy en los últimos tiempos. La postura del mandatario provincial contrasta con la de otros referentes peronistas, como el ya mencionado Arrechea, a quien se le escucha decir que en este contexto “no está claro quiénes son los peronistas”.

Tras ser testigo de un golpe, una docente de Chubut denunció que un alumno de 5 años sufre violencia familiar

Coliñir se mostrará con Cristina… en algunos barrios de Trelew

Antes de la pelea de fondo por la provincia, el escenario electoral se prepara con la gran previa en Trelew, para el próximo 16 de abril. En ese marco, las versiones indican que están próximos a aparecer los carteles de Emanuel Coliñir con Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en los barrios más populares. Quienes conocen de cerca la estrategia, aseguran que la imagen será diferente en otros sectores de la ciudad, donde, entienden, el mensaje tiene que ser otro, para captar el voto en sectores medios.

Un hombre circulaba con su auto por Ruta 40, despistó, chocó contra un guardarraíl y volcó

Almirón no mira para otro lado

Otro que no se baja de la pelea por la intendencia de Comodoro es Guillermo Almirón, quien conserva un buen nivel de prédica dentro del PJ y suele ser mencionado incluso como nombre a seducir por quienes encabezan proyectos para la gobernación provincial.

Los rumores en las últimas semanas, en los círculos políticos de la capital provincial, dieron cuenta de algún interés de Adrián Maderna para alinearlo en su proyecto por la gobernación, que se podría repotenciar en caso de que su candidata a la intendencia de Trelew, Leila Lloyd Jones, obtenga el triunfo el próximo 16 de abril. Maderna también estaría haciendo contactos en Madryn, con el sector de Unidos y Organizados, con la misma intención.

Comodoro: manejaba borracho y empezó a golpearse la cabeza contra la camioneta para que no lo detuvieran

Quienes dialogan con Almirón señalaron sin embargo que, más allá de que hay una buena relación en lo personal con el intendente trelewense, no hay por estos días una activación del vínculo político.

“Mantienen una buena relación de cuando fueron funcionarios provinciales –dijeron cerca de Almirón-, cundo Adrián era ministro de Familia y Guillermo era secretario general de la Gobernación, en el gobierno de Buzzi. Pero la última vez que se vieron fue hace un año y si bien cada tanto intercambian llamados, no hay nada en concreto por ese lado”.

Los mismos rumores ubican a César Treffinger, también, en conversaciones con Almirón, quien sin embargo no se mostraría dispuesto a seguir un camino similar al de Gustavo Mac Karthy en Trelew, por citar a uno de los peronistas que hizo la valija en aquella ciudad al no tener garantías para competir en una interna cerrada.

Por lo demás, “Guille” se muestra dispuesto a jugar. Eso sí: desde su círculo aclaran que la pintada con su nombre en el Chenque, todavía visible y que algún distraído la atribuyó a un relanzamiento actual, es de la elección anterior. “A nosotros no nos gusta pintar paredes, pero tampoco es momento de empezar todavía”, aseguraron.

¿Justo ahora te vas?

En los pasillos de Rawson se escucha hablar de un ministro provincial, oriundo de de Trelew, que tenía programado un inoportuno viaje al exterior, según trascendió, lo que es objeto de críticas por no encontrarse justo cuando se requiere presencia en el marco de la campaña electoral que la ciudad cabecera del valle. Dicen que el funcionario se justificó explicando que las vacaciones familiares por el viejo continente y que nunca se imaginó que el intendente Maderna adelantaría el calendario electoral para estas fechas, por lo que hoy goza de un merecido descanso. Se supone, igualmente, que tendrá tiempo de volver y ayudar en la campaña al candidato del oficialismo provincial, Emanuel Coliñir, ya que falta todavía 3 semanas para las elecciones del 16 de abril.