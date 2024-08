Revelaron cuántas veces fue Tamara Pettinato a la Quinta de Olivos y a Casa Rosada a visitar a Alberto Fernández

Tras la difusión de un video de Tamara Pettinato en una de sus visitas a Alberto Fernández, se reveló un listado que detalla cuántas veces fue a visitarlo a la Quinta de Olivos y a Casa Rosada.

El ex presidente y actual referente del Partido Justicialista quedó muy complicado después de que se conocieran las fotos de los ataques que le produjo a Fabiola Yáñez y además los chats en donde afirmaba mostrarse arrepentido.

Se llevaron a cabo tres encuentros en diferentes fechas y lugares, comenzando el 14 de junio de 2020 en la Quinta de Olivos en plena pandemia de 19 a 19:30, continuando el 8 de marzo de 2021 con la segunda oportunidad de 13:44 a 16:10 y finalizando con la tercera el 22 de octubre de 2022 desde las 13:33 hasta las 14:36.

“Maligno” Torres se reunió con Milei y salió al balcón de la Casa Rosada

En una señal radial, Pettinato había manifestado los motivos de sus visitas al mandatario en aquel entonces. “Yo les había pedido que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando. La verdad es que no paro de recibir mensajes en los que me dicen gato, pet..., put... sin saber ni siquiera por qué fui. No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque fue algo privado, que no siento que tenga la obligación de explicarlo”, indicaba en aquel entonces.

“Pasan los días y me siguen mandando mensajes, así que dije ‘bueno, está bien, ¿quieren que diga algo? Digo sí, fui, fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar”, explicaba en ese mismo tenor.