Ranking de legisladores patagónicos: cuántos proyectos presentaron los diputados y senadores en 2024

El desempeño de los legisladores patagónicos en 2024 dejó en evidencia las marcadas diferencias en su actividad dentro del Congreso de la Nación. Mientras algunos trabajaron intensamente en la presentación de proyectos de ley, resoluciones y declaraciones, otros mostraron una participación mucho más modesta. Este análisis, basado en los registros oficiales de ambas cámaras, busca arrojar luz sobre quiénes lideraron la actividad legislativa desde el sur del país y qué iniciativas impulsaron. En un contexto político marcado por debates acalorados y decisiones trascendentales, la eficiencia y el compromiso de los representantes patagónicos estuvieron bajo la lupa, dejando un saldo que merece ser revisado.

El ránking de diputados con más actividad es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Unión por la Patria), que fue firmante de 82 proyectos y el último lugar es para la neuquina Nadia Márquez (La Libertad Avanza), que fue firmante de apenas 3. En el Senado, el primer puesto es de la rionegrina Silvia García Larraburu (Frente de Todos), quien acompañó 336 proyectos y, como contracara, José Carambia (Alianza por Santa Cruz), se ubica en el final de la tabla con un total de 23.

El sitio oficial de la Cámara de Diputados de la Nación permite filtrar entre los proyectos en los que los diputados fueron firmantes de aquellos en los que fueron confirmantes. En cambio, en la página del Senado se muestran todos juntos. De ahí la diferencia en las cifras.

Entre las iniciativas impulsadas hubo proyectos de ley, resoluciones y declaraciones. Los primeros son los más importantes en términos institucionales, ya que son los que crean o modifican normas y requieren la aprobación de ambas cámaras. En cambio, los otros suelen ser pedidos de informes o manifestaciones públicas de alguna posición.

Es cierto que la cantidad de iniciativas impulsadas no necesariamente explica qué tan bien o mal ocuparon sus bancas los legisladores. Sin embargo, en un año en el que la eficiencia de los funcionarios públicos fue un asunto de debate permanente, observar las presentaciones puede dar alguna pista sobre quiénes y de dónde provienen aquellos que tuvieron más y menos actividad.

DIPUTADOS: DE LOS MÁS ACTIVOS A LOS MÁS HARAGANES

Ianni asumió su banca en la Cámara de Diputados para el período 2023-2027. En total, fue firmante de 82 iniciativas este año. El último fue un proyecto de resolución para expresar beneplácito por la participación de dos jóvenes estudiantes de Santa Cruz en la final de la Olimpiada de Filosofía.

La inmensa mayoría de los proyectos que presentó Ianni fueron de resolución, aunque también hubo de ley: en agosto, con la firma de otros diputados del kirchnerismo, impulsó una modificación del impuesto a las Ganancias. Entre los últimos también se cuenta una propuesta de un régimen de inserción laboral para mujeres mayores de 40 años y un marco regulatorio de autorizaciones de viajes para menores de edad que se trasladen en transporte público.

El segundo puesto en el ránking es para la chubutense Eugenia Alianiello, de Unión por la Patria, con 43 proyectos en los que figura como firmante. Su último proyecto de ley es del 2 de diciembre, en el que propuso que se incorporen penas en el Código Penal sobre el uso de la Inteligencia Artificial para la difusión de imágenes con contenido sexual.

El podio en la Cámara baja se completa con Sergio Capozzi, diputado de Río Negro por el PRO, quien firmó 40 proyectos. A fines de noviembre propuso una modificación a la Ley de Entidades de Seguros y su Control (20.091), declarar de interés histórico nacional el puente ferrocarretero que une a Viedma y Carmen de Patagones, desregular y simplificar la emisión de certificados de libre deuda fiscal y crear un marco integral de apoyo a la persona adoptante.

En el final de la tabla, el último puesto es compartido por tres diputados que fueron firmantes sólo de tres iniciativas a lo largo de todo 2024. Márquez, de La Libertad Avanza, no presentó ningún proyecto de ley. La neuquina hizo una presentación de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo que declare al 15 de septiembre como el Día Nacional de las Escuelas Evangélicas; y dos declaraciones: una para expresar su preocupación por la situación en Venezuela y otra para repudiar las declaraciones de Estela de Carlotto sobre Javier Milei en el acto por el Día de la Memoria.

Márquez no es la única que no llegó ni siquiera a ser firmante de 10 proyectos. Entre los patagónicos de La Libertad Avanza, Santiago Pauli (Tierra del Fuego) fue firmante de solo 5 y César Treffinger (Chubut) de 8. Pero no se trata de una cuestión de partidos. Por Unión por la Patria, José Glinkski (Chubut) fue firmante de 7, al igual que José Luis Garrido de Alianza por Santa Cruz. Y por Encuentro Federal, José Antonio Ávila (Chubut), fue firmante de 5.

El resto de los diputados patagónicos, de menos a más, se ordena de la siguiente forma: Gustavo González (Unión por la Patria), 12; Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), 12; Aníbal Tortoriello (PRO), 13; Martín Soria (Unión por la Patria), 13; Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), 14; Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), 15; Pablo Cervi (UCR), 15; Tanya Bertoldi (Unión por la Patria), 16; Pablo Todero (Unión por la Patria), 20; Agustín Domingo (Innovación Federal), 22; Ana Clara Romero (PRO), 23; Andrea Freites (Unión por la Patria), 23; Carolina Yutrovic (Unión por la Patria), 25; Jorge Araujo (Unión por la Patria), 26; y Roxana Reyes (UCR), 39.

Uno de los diputados que tuvo poca actividad en el 2024 fue el fueguino Héctor Stefani, del PRO, quien falleció en octubre luego de atravesar una enfermedad. Quién lo sucederá en su banca todavía está pendiente de resolución.

SENADO: EL AÑO DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LOS REPRESENTANTES DEL SUR

En el sitio del Senado no se puede discriminar entre firmantes y confirmantes. Cuando se busca los proyectos a partir de los nombres de los senadores, la rionegrina Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, figura en 336 iniciativas. El último es un proyecto que declara la emergencia por cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas del país.

El segundo y el tercer puesto son de las fueguinas María Eugenia Dure y de Cándida Cristina López, del Frente de Todos, con 292 y 193 proyectos, respectivamente. La santacruceña Alicia Kirchner, de Unión por la Patria, estuvo cerca de ingresar al podio con 185.

La mitad de tabla, con orden de más a menos proyectos, se ordena de la siguiente forma: Carlos Linares (Frente de Todos), con 158; Pablo Blanco (Juntos por el Cambio), con 111; Oscar Parrilli (Frente de Todos), con 118; Silvia Sapag (Frente de Todos), con 98; Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), con 93; y Claudio Doñate (Frente de Todos), con 51.

Entre los senadores patagónicos con menos actividad legislativa aparecen Lucila Crexell (Juntos por el Cambio), con 45; Andrea Cristina (Juntos por el Cambio), con 38; Natalia Gadano (Alianza por Santa Cruz), con 36; Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), con 25; y José Carambia (Alianza por Santa Cruz), con 23.