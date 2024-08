Qué decía Alberto Fernández sobre la violencia de género y el "patriarcado" durante su gobierno

Alberto Fernández fue denunciado por ejercer violencia de género hacia su pareja Fabiola Yañez durante su gestión como mandatario, pese a haberse mostrado en contra de ello tras lo manifestado en reiteradas ocasiones.

Lo cierto es que ahora el ex mandatario emitió un comunicado al respecto afirmando que nunca ocurrió tal cosa y además se viralizaron algunos videos donde se mostraba a favor de “terminar con el patriarcado" en Argentina de la mano del Ministerio de la Mujer.

“Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género y, por lo tanto, debemos entender una vez por todas que eso no debe seguir ocurriendo. Debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género abasallan a una mujer”, decía en un acto en el partido bonaerense de José C. Paz.

Fabiola Yáñez denunció ante la justicia a Alberto Fernández por violencia "física y mental"

Durante algunos anuncios realizados en Casa Rosada, destacando cuando promulgó la ley del aborto, Fernández se había mostrado muy feliz de “haberle puesto fin al patriarcado”. “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos”, señalaba en enero de 2021.

“Las mujeres son las primeras víctimas de la desigualdad, y muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, no nos gusta; hoy estamos dando un paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igual”, sostenía en ese mismo acto.

Alberto Fernández rompió el silencio y habló de la denuncia por violencia de género en su contra

Lo cierto es que en las redes sociales se fueron viralizando varios clips donde Fernández se mostraba implacable contra las agresiones y asesinatos contra las mujeres, sumado también a algunos posteos de integrantes de fuerzas políticas mostrándose no solo sorprendidos, sino también repudiando lo acontecido.