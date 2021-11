Fabián Puratich -ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero- cuestionó este miércoles la llegada del ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mañana a Chubut. “Se ve que no hay mucho trabajo en otros lugares porque vienen todos a la provincia. Es una linda época para vacacionar", manifestó irónicamente.

En una entrevista con el programa "Sin Hilo" que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, Puratich criticó la visita de referentes del PRO en campaña y a pocos días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre: "Ojalá que después de las elecciones sigan visitándonos con la misma intencionalidad para tratar de ayudar a la provincia a salir adelante”, señaló.

"Me da bronca que venga el presidente, que venga Macri, los ministros, a una semana de las elecciones. La ciudadanía no es tonta, el 15 de noviembre no se van a acordar de la provincia. Hay dos candidatos que ya son diputados. ¿Qué hicieron en estos años?, se preguntó el ministro.

Reparación Histórica y la "jugada" de Juntos por el Cambio

Acompañado por su compañera de fórmula, Vanesa Abril, el ministro de Salud también habló del proyecto de Reparación Histórica que presentó el gobernador Mariano Arcioni y aseguró que "queremos estar en el Congreso porque necesitamos a personas que quieran defender a la provincia. El proyecto es a largo plazo, y no es sólo de este gobierno. Le va a dar sustento a los próximos dos gobiernos”, indicó.

Se refirió a la "jugada política que intentó hacer ‘Juntos por el Cambio’ porque pasaron de ser críticos del proyecto a tratar de querer tratarlo sobre tablas. Este proyecto requiere que haya un conocimiento porque es perfectible, además. Hay que generar el consenso y debatirlo. ‘Juntos por el Cambio’ no tiene el debate porque ellos manejan la imposición. Ni hay que hacer jugadas políticas porque eso embarra la cancha”, denunció.

Presupuesto, conectividad y producción

"Estamos convencidos que vamos a mejorar en esta elección, nos va a ir muy bien y vamos a ocupar una banca en la Cámara de Diputados para poder defender a Chubut sin la camiseta de los partidos políticos, sólo con la camiseta de Chubut”, agregó Puratich.

Además recordó que “las PASO fueron nuestro piso porque éramos de las pocas listas que no teníamos competencia interna y –a partir de eso- tenemos que construir. Las otras dos listas tenían sus propuestas internas y se polarizaron la elección. Hoy la decisión que hay que tomar es sobre el modelo de provincia que queremos y también hacia donde queremos partir: si queremos tener representantes de la provincia o representantes del gobierno nacional o de la oposición sentados en una banca”.

Aseguró que “hay que generar condiciones" y apuntó contra el "federalismo ficticio, porque las mejores condiciones están dadas para ciudad de Buenos Aires y CABA. ¿Una fábrica o empresa va a venir a radicarse a Chubut donde los servicios les salen 10 veces más, el costo laboral, rutas destruidas. Si no se generan condiciones en la provincia, se van a ir a instalar al CABA o la provincia de Buenos Aires. Todo esto ya pasó cuando Trelew era la ciudad más progresista del sur argentino, teníamos un Parque Industrial donde había exención de impuesto por 10 años para las industrias y los servicios estaban subsidiados. En todos los lugares, se habla del trabajo genuino. El sector público tiene un límite. Hay que apoyar al sector privado para que se desarrolle y que sea una rueda”.

“Sin conectividad, no podemos mejorar la cadena productiva, sin rutas aéreas en la provincia, no podemos mejorar el turismo. También, es muy importante la conectividad digital. Todo esto hay que discutirlo en el presupuesto”, reclamó el ministro de Salud.

“La provincia viene de parche en parche con el Presupuesto nacional. Nosotros queremos generar el bloque Chubut", adelantó.

Trabajo y desarrollo

La subsecretaria de Información Pública de Chubut y candidata a diputada nacional, Vanesa Abril, sostuvo que “cuando recorríamos la provincia en las PASO la gente no sabía qué se votaba. Hoy cuando salís la gente está consciente".

En la entrevista con "Sin Hilo", Abril reveló que “en las recorridas surge la demanda del trabajo y el desarrollo de la provincia. Se ven las ganas de generar otras fuentes de trabajo distintas al Estado que están más marcada en el conglomerado del valle. Hay que impulsar y apoyar los desarrollos cooperativos para la creación de fuentes de trabajo genuinos”.

Sobre la vista de Macri y Rodríguez Larreta, la candidata señaló que “ojalá estas visitas sirvan para poder desarrollar políticas para Chubut en un futuro. La gente necesita que les solucionemos los problemas y que lleguemos a ellos. No sé si las caras visibles pueden sumar o restar en una campaña”.

Finalmente, indicó que “claramente, estamos más alineados al gobierno nacional actual que al anterior. La idea es trabajar por Chubut –independientemente- de los bloques y la participación. Estamos convencidos de cómo vamos a trabajar nosotros. Vamos a acompañar las propuestas que favorezcan a los chubutenses”, cerró.