Provincia entregó aportes millonarios a los Bomberos y Brigadas Forestales de Chubut

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó recientemente en El Hoyo la entrega de aportes económicos y millonario equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de los bomberos voluntarios y las brigadas forestales de la provincia.

Acompañado en el acto por el intendente local, César Salamín; el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra; el secretario de Bosque, Tegid Evans; y el subsecretario de Protección Civil, Eduardo Pérez, el mandatario ratificó que Chubut no adherirá a la normativa impuesta por el Gobierno Nacional “de manera inconsulta” de prohibir la tasa contribución a los Bomberos a través de servicios públicos. “Eso genera un perjuicio enorme para una de las instituciones más nobles que tenemos y se hizo unilateralmente, sin preguntar”.

Del mismo modo, el gobernador anticipó que, ante la incertidumbre y la falta de certezas “sobre cuál es la visión de Nación en relación a las obligaciones que tiene para con las provincias”, el Gobierno chubutense se hará cargo, con recursos propios, de la construcción de la Brigada de Incendios y el mantenimiento de las distintas rutas nacionales. “Si esta semana no tenemos una respuesta, vamos judicializar cada uno de estos reclamos”, aseguró también.

Cautelar

El titular del Ejecutivo chubutense señaló que “no se trata de mendigar recursos, sino de derechos y obligaciones”; e indicó en ese marco que “las provincias cada vez tenemos más obligaciones y la Nación arrasa con una voracidad recaudatoria, los impuestos y el esfuerzo de todos los contribuyentes, sin dar ningún tipo de respuesta a cambio, sin ninguna contraprestación”.

En tal sentido, cuestionó la falta de previsibilidad respecto al Presupuesto Nacional del próximo año y reveló que el mismo contemplaba, entre otras cosas, el edificio de la Brigada Provincial y el mantenimiento de las rutas nacionales. “Ya no es un tema de que se queje algún turista, es un tema grave que pone en riesgo la vida de tantos chubutenses”.

Además, Torres señaló que “si no hay respuesta en el corto plazo, vamos a presentar una cautelar para poder hacer esas obras desde provincia y que después se compense contra deuda”. El mandatario explicó que “nosotros pagamos impuestos para que esas obras se mantengan, y hay asignaciones específicas en ese presupuesto de todos los contribuyentes”.

“Algunos no entienden que gobernar es dar respuestas y dar respuestas rápido. Porque si entramos en la burocracia de dirimir, de debatir, de ir a Buenos Aires, cada vez corren riesgo más vidas de más chubutenses y no podemos permitir, con todo lo que generamos, con toda la riqueza que generamos como provincia, que se relativice la importancia de la infraestructura en la provincia de Chubut”, apuntó Torres en su discurso.

Reivindicación

El gobernador consideró fundamental contemplar “con tiempo las partidas necesarias para prevención de incendios, y esa partida lamentablemente no sabemos si van a estar porque no tenemos presupuesto nacional”. Finalmente, el mandatario provincial instó a “blindarnos, prepararnos, fortalecer todo lo que podamos nuestra infraestructura, trabajar hermanados también con la Brigada nacional, porque ellos no tienen la culpa que algún trasnochado en la Rosada decida dilatar una discusión tan importante”.

En el cierre de sus palabras, el mandatario sostuvo que “nosotros tenemos que tener en claro cuáles son nuestros derechos y nosotros tenemos que tener en claro también la importancia de cuidar a los que nos cuidan, de cuidar a nuestra Brigada Provincial y dotarla en la infraestructura necesaria, reivindicarla”.

Aportes y equipamiento

En el marco de la ceremonia, de la que además participaron la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Federico Esteves y el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; entre otros funcionarios, asociaciones y jefes comunales de la región cordillerana; el Gobierno entregó, a través del Instituto de Asistencia Social, millonarios aportes económicos a 13 asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia, destinados a cubrir gastos de combustibles.

Las instituciones beneficiadas fueron: Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén, Asociación de Bomberos Voluntarios de Cholila, Asociación de Bomberos Voluntarios de El Maitén, Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, Asociación de Bomberos Voluntarios de Corcovado, Asociación de Bomberos Voluntarios de Carrenleufú, Asociación de Bomberos Voluntarios de Gualjaina, Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Pico, Asociación de Bomberos Voluntarios de Gobernador Costa y Asociación de Bomberos Voluntarios de Tecka.

En cuanto a las herramientas destinadas a brigadistas, se realizó la entrega de equipos de ataque rápido para las localidades de Cushamen, Las Plumas y Las Golondrinas, un desfibrilador (DEA) y elementos de resguardo para el puesto de emergencia de Puerto Patriada, y una antena Starlink para mejorar la conectividad del cuartel de Gobernador Costa. Además, se entregaron camillas de inmovilización y handys para las brigadas cordilleranas, y equipamiento de cocina, colchones y heladera para la planta educativa del Lago Futalaufquen, utilizada para albergar brigadistas durante emergencias.