Pirotecnia sin ruido en la política de Chubut: estrellitas, chasqui-bum y humo para matizar las peleas

UN HOMENAJE Y UN REEMPLAZANTE

En el inicio de la última sesión maratónica de la Legislatura, el pasado jueves, hubo diputados que junto al vicegobernador, Gustavo Menna, realizaron un homenaje a la secretaria de Enlace, Sandra Jones, quien después de una larga trayectoria en el Poder Legislativo se va a jubilar a partir de diciembre.

Su labor fue destacada por cada uno de los diputados de distintos bloques, quienes expresaron que la mujer no tuvo miramientos ideológicos ni partidarios y que siempre se mostró dispuesta a ayudar a todos los diputados, sobre todo a los más nuevos e inexpertos, en asesorarlos en materia de técnica legislativa. Luego del merecido homenaje, la pregunta que comenzó ya a circular rápidamente, porque como dice el dicho "a rey muerto, rey puesto”, fue quién va a ocupar el lugar que deja a Sandra Jones, el más apetecido dentro del escalafón de los empleados legislativos.

Y la información que circulaba por la Cámara el jueves indicaba que todo estaba listo para que se nombre en breve a Mariano Martínez, abogado de la Unión Cívica Radical, de Rawson, quien fuera concejal hace años atrás y que viene trabajando ya en la campaña de Ignacio Torres junto a Gustavo Menna en los últimos dos años.

JUGÓ A FONDO Y LE SALIÓ MAL

Lo que se vivió en la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn, CAMAD, en la última semana, fue una muestra más de que antes de salir a criticar al gobierno de Ignacio Torres hay que estar muy seguro, muy firme y con mucha espalda, porque si no, el efecto boomerang puede jugar en contra.

Es lo que le pasó a Pablo Tedesco, ex presidente de la CAMAD, quien fue el responsable de un comunicado el fin de semana anterior, criticando duramente el trabajo del Ministerio de la Producción que conduce Laura Mirantes, cuestionando la falta de diálogo y las decisiones inconsultas en el tema parques industriales.

Este comunicado no tuvo respaldo del resto del sector productivo, dejó en soledad a la Cámara y fue repudiado por otras entidades importantes, incluso de la misma ciudad, como CIMA y como CAPIP, por poner dos ejemplos.

Fue tal el repudio a la manera de expresarse de ese comunicado y el pedido de dejar de lado las diferencias políticas para trabajar todos juntos, que Pablo Tedesco debió dar un paso al costado terminando la semana.

La explicación es simple: el empresario quedó vaciado de representatividad y fue un ejemplo más de que hay un gobierno con un poder político muy fuerte, y que antes de hacer algún tipo de jugada fuerte, conviene pensarlo dos veces.

NO SABE QUÉ HACER PARA FIGURAR

Otra más del ex ministro de Seguridad Federico Massoni, quien es conocido por su interés y sus ganas irrefrenables de tener presencia en el ámbito público y de tener repercusión en las redes o en los medios.

La última de Massoni, que ya han pintado paredones con su leyenda y propuesta para 2027 y que fuera candidato ya en 2021 a senador, insistiendo en 2023 para la intendencia de Trelew, sin suerte en ninguno de los dos casos, ahora tiene que ver con el pedido de ocupar la banca del vecino en el Consejo Deliberante de Trelew.

Massoni busca asistir a una sesión y exponer ante la sociedad lo que él considera que es una mala gestión en servicios públicos en la ciudad, atacando especialmente a la cooperativa eléctrica de Trelew y en particular al convenio laboral que existe con el gremio de Luz y Fuerza.

Habrá que ver si los concejales lo convocan, si le dan el espacio a un Massoni que está pidiendo pista después de un fallido intento de llegar al gobierno, tras reunirse con el gobernador Torres, con la apetencia de ser el titular de la agencia antinarcóticos. Pasado ese rumor, ahora el calvo ex ministro vuelve a moverse en el ámbito que más conoce, que es el municipio local.

¿SEGUIRÁ EN EL CARGO?

La última sesión de la Legislatura, en la que se trató el nuevo Código Electoral, tuvo una protagonista estelar, que fue la diputada Tatiana Goic, la única que votó en contra de la ley.

Entre los argumentos que mencionó, dijo estar en contra de la Boleta Única, dijo no entender la nueva secretaria electoral y cuestionó que sea a designación del Ejecutivo, así como la convocatoria y la fecha de elecciones.

Ocurre que Goic es la vicepresidenta segunda de la Cámara y como tal, integra el Tribunal Electoral Provincial, es decir, es una de las principales autoridades electorales de Chubut.

Por lo tanto, de continuar en ese lugar, le tocaría aplicar un código con el que no coincide en nada. La pregunta que quedó flotando en el aire el jueves, es si después de no haber trabajado el tema en comisión y haber atacado la redacción de sus pares, la van a votar de nuevo el año que viene. Dudas, muchas dudas.

JUAN QUE REÍA (POCO)

A propósito del nuevo Código Electoral, el alto grado de consenso alanzado, más allá de las disidencias mencionadas, posibilitó una conferencia de prensa conjunta entre el gobernador y varios diputados, oficialistas y opositores, para destacar el trabajo realizado, lo que fue ocurriendo en distintas alocuciones. Cuando llegó el turno del gobernador Torres, volvió a elogiar el trabajo legislativo, por sobre las diferencias ideológicas y enumeró algunas normas sancionadas en lo que va de la gestión.

“En un año, esta Legislatura legisló mucho más que en los últimos 4 años y no es sólo cuantitativo, sino que la calidad de los proyectos aprobados lo demuestra: Ficha Limpia, Extinción de Dominio, este Código Electoral, Transparencia en la Obra Pública, la de Ética Pública de Juani, que recién nos reprochaba, pero la vamos a tratar -enumeró el gobernador y miró sonriendo hacia el costado-. Mirá, se rió, increíble, es la primera vez en todo el año que lo veo sonreír a Juani, muy bien! Y la vamos a debatir también”, comprometió.

La referencia era a Juan Horacio Pais, presidente del bloque ‘Arriba Chubut’, que al momento de hablar había pasado ‘facturado’, también en el marco de buena onda, largó el palito: “Esperemos seguir trabajando de este modo y el año que viene podamos tratar en mi proyecto de ley de contrataciones del Estado, que este año me lo han cajoneado amablemente”, disparó, ante la carcajada generalizada de los presentes.

CUIDANDO EL RODEO PROPIO

El trascendido que circuló semanas atrás con un listado de jueces para cubrir una gran cantidad de cargos vacantes en la justicia federal de todo el país, entre los que se contaban dos lugares en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, motivó una rápida reacción del gobernador Ignacio Torres, a quien no le cayó nada bien que se mencionaran nombres que no habían sido consensuados con él, para cubrir tales funciones en estrados judiciales de la provincia.

Tal como había informado ADNSUR, los nombres mencionados en esa lista de 150 cargos eran los de Pablo Flores (abogado capitalino, que se desempeña en la justicia porteña) y el juez penal de Comodoro Rivadavia, Alejandro Soñís. Enterado de esa novedad, el mandatario se habría comunicado con referentes del gobierno nacional, quienes para su tranquilidad le dijeron que la nómina en realidad no era oficial y no tenía el respaldo del Ejecutivo nacional, por lo que descartaron que haya alguna definición en ese sentido.

RELACIONES FRÍAS

Parece que no sólo el presidente Javier Milei atraviesa un momento de distanciamiento de su vice, Victoria Villarruel, a juzgar por las señales que emitió, nuevamente, el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, respecto de su vínculo con el intendente, Othar Macharahsvili. Ya la semana anterior se reflejó en esta columna el distanciamiento que marcó el vice sobre el proyecto de presupuesto 2025, al expresar públicamente que no había sido convocado a ninguna reunión con integrantes del Ejecutivo, para opinar sobre la elaboración de esa iniciativa. Días atrás, volvió a hablar y dejó en claro que “ocupo en el lugar en el que me ponen”, con relación a su vínculo con el jefe comunal, que evidentemente no pasa su mejor momento.

La ocasión fue aprovechada en la última sesión del Concejo por el opositor Martín Gómez, quien aprovechó para chicanear y leer los dichos del vice, asegurando que le dio la razón en las críticas que desde su bloque vienen formulando a la gestión municipal:

“No hemos estado ni estamos a la altura de las circunstancias, el mayor déficit es con el mantenimiento de la ciudad, que es una responsabilidad pura del Ejecutivo municipal -citó Gómez, sobre los dichos de Sampaoli-. Parece una síntesis de lo que venimos pidiendo hace 11 meses, que se ocupen de los problemas de la ciudad -se ufanó el presidente provincial del PRO-, está ratificando nuestra principal demanda como oposición y está diciendo ‘hace 11 meses que no hacemos nada’. Invito al oficialismo a pensar en estas palabras”, insistió Gómez, quien siguió leyendo otras expresiones del vice.

Lejos de aclarar o desmentir alguno de los dichos que le atribuyó Gómez, Sampaoli se limitó a decir algo que reafirmó sus propias expresiones: “Voy a hacer un solo comentario -dijo, dirigiéndose a concejal opositor-. Evidentemente usted no me presta mucha atención, porque vengo diciendo lo mismo hace más de 5 meses”.

EL DIÁLOGO ES CUESTIÓN DE SUERTE

Otro momento en el que Sampaoli dejó entrever el distanciamiento con el Ejecutivo Municipal fue cuando el opositor Pablo Bustamante fundamentaba un proyecto para solicitar al Ejecutivo que construya una seda propia para el Centro de Promoción Barrial de barrio Palazzo.

Entre los fundamentos, el edil dijo que había podido dialogar en su momento con el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas, quien se mostró de acuerdo con la idea y le anticipó que hay un proyecto en ese sentido. Lo raro vino después, cuando el viceintendente que presidía la sesión, expresó: “Qué suerte tiene usted, que puede hablar con el secretario de Desarrollo Humano”, lo que disparó risas socarronas desde las bancas.

PERGAMINOS PARA LA AUTOCRÍTICA

Quien respondió a los dichos de Martín Gómez fue el presidente del bloque oficialista, Marcos Panquilto, quien defendió el derecho de Sampaoli a ser autocrítico y rechazó las versiones de que “la grieta tiene de rehén a los comodorenses. Eso es mentira -dijo Panquilto-, poque este bloque es responsable y le dio todas las herramientas al Ejecutivo para llevar la gestión en estos 11 meses. La pucha si usted puede ser autocrítico y tiene pergaminos para enderezar el barco -dijo, dirigiéndose a Sampaoli-. Le tocó ser concejal en 2017, en la catástrofe climática y lo vi arremangado y ayudando a la gente. Le tocó una pandemia en 2020, en una pandemia mundial y usted era secretario de Gobierno y le tocaba dar todas las malas noticias. El pueblo lo votó como viceindente, así que se queden tranquilos, porque usted tiene los pergaminos para ser autocrítico de la gestión y para intentar que a todos los comodorenses les vaya mejor”.

SIGUEN LOS ‘APURONES’

Más allá de las chicanas y medias sonrisas, pocos dudan en los pasillos legislativos sobre el enojo que persiste en el vice intendente hacia su jefe político, más allá de la amistad entre ambos, algo que habría comenzado precisamente por la falta de diálogo y articulaciones estratégicas, como también el disgusto por una conducta que se repite: los envíos a último momento, como viene ocurriendo con el transporte, el presupuesto y la más reciente, una ampliación presupuestaria que el Concejo debió tratar de apuro el mismo jueves. En ese caso, más allá de la frialdad en la relación, se dice que Sampaoli habría activado los mecanismos necesarios para que el Concejo pudiera tratar sobre tablas el proyecto que posibilitó ampliar los gastos en casi 2.800 millones de pesos en la última parte del año, para que el Ejecutivo pudiera cumplir, entre otras metas, con el reciente acuerdo paritario alcanzado con los gremios.

Fue así que el presidente del Concejo dialogó con la oposición y pidió el acompañamiento al menos para tratar sobre tablas, si bien luego el bloque Despierta Comodoro votó en contra de la suba del gasto. Algunos creyeron que esa gestión se dio por un acercamiento entre el intendente y su vice, pero a poco de preguntar, la respuesta fue diferente: había sido por un pedido expreso del secretario de Hacienda, Fernando Barría, ante las dificultades que hubiera implicado una demora hasta el 5 de diciembre, ya que de ese modo no se hubiera podido pagar la primera cuota del acuerdo salarial.

MIRÁ QUIÉN VINO

La Expo Industrial fue el marco oportuno para que se observara a figuras políticas que tuvieron protagonismo hasta hace pocos meses, pero que hoy se encuentran en el llano, aunque con distintos grados de protagonismo. Uno de ellos fue el ex gobernador Mariano Arcioni, quien fue visto el viernes último en los cócteles organizados por las principales operadoras, YPF y PAE, con amplia sonrisa y saludando a los presentes. También fue visto en ese ambiente fue su ex ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, aunque en este caso por su vinculación con el sector privado.

Otra reaparición ‘rutilante’ desde el ámbito político fue el ex intendente comodorense, Juan Pablo Luque, quien circuló por ambos stands, casi en el mismo momento que el ex gobernador, acompañado por figuras cercanas, como las concejales Maite Luque y Gabriela Simunovic, además de fotógrafos que se esmeraron en registrar distintos momentos.

A no confundir: no llegaron juntos, pero sí reaparecieron justo (o casi) al mismo tiempo.

ENOJOS POR LA ORDENANZA CHASQUI BUM

La audiencia pública para tratar la cuenta general del ejercicio 2023 realizada el sábado en el Concejo Deliberante incluyó una amplia gama de temas planteados por vecinas y vecinos, que preferentemente se inclinaron por cuestionar la política de castración de animales, además de las críticas por la reciente modificación de la ordenanza de pirotecnia cero, que habilitó el uso de artefactos lumínicos, con ruidos de hasta 87 decibeles a 20 metros de distancia. Tal como dijo el autor de la iniciativa, Ariel Montenegro, la ordenanza ahora “está en la cancha” del Ejecutivo, que debe resolver si la promulga o si la veta. ¿Qué hará el intendente, ante un tema sensible que sigue despertando enojos?

A propósito del tema, pocos se explican el interés que tuvo el dirigente camionero, Jorge Taboada, que alentó especialmente el tema de la ordenanza lumínica. ¿Será que quiere encender estrellitas, en las próximas movilizaciones del sindicato Camionero? ¿O tirará ‘chasqui bum’, en lugar de bombas de estruendo, en una futura manifestación de protesta?